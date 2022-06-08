"Потрібні генерали для атак": експерт пояснив, чому система управління армією РФ терпить крах

Військовий експерт Михайло Жирохов в конкретних деталях пояснює, чому в Україні один за іншим масово ліквідуються ЗСУ російські воєначальники.
Оскільки росіяни так і не реформували після розвалу Радянського Союзу систему управління армією, то зараз їм доводиться відправляти на фронти війни з Україною групами генералів - бо інакше постійно виникають проблеми. Про це в коментарі "Радіо НВ" заявив військовий експерт Михайло Жирохов.
За його словами, саме тому, що Кремль жене генералів на передову ‒ для безпосереднього управління військами, вищі офіцери російської армії регулярно ліквідуються бійцями ЗСУ.
"Втрати, які росіяни несуть під Сєвєродонецьком-колосальні. Вчорашня втрата, наприклад, цілого генерала, вона сталася при спробі заблокувати дорогу від Сєвєродонецька до Бахмута. Там Миколаївка, де його утилізували, знаходиться на цьому відрізку дороги", — говорить Жирохов.
За словами фахівця, без генералів, які будуть особисто підіймати війська в атаку, у російської армії почнуться ще сильніші проблеми, ніж зараз.
"Вже про це давно кажу, що російська, вона ж радянська система управління військами, вона зазнає повний крах. Немає офіцерів, які несуть, Як правильно сказати, відповідальність. Вони всі безвідповідальні. Тому, щоб підіймати в атаку навіть підрозділи рівня батальйону, аж цілий генерал. Але це потрібно максимум полковник, А в кращому випадку це робить майор в інших арміях. А тут потрібен цілий генерал для того, щоб підіймати війська в атаку", ‒ підсумував Жирохов.
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Нагадаємо, раніше в Харківській області Збройні Сили України ліквідували відомого російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Віталія Герасимова. Крім того, з ним були ліквідовані або поранені кілька старших офіцерів армії російських окупантів.
До того в Санкт-Петербурзі 16 квітня похоронили ліквідованого ЗСУ в Україні заступника командувача 8-ю армією генерал-майора Володимира Фролова.
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