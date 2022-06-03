Бійці ЗСУ швидко і надійно ліквідували російських десантників, які творили звірства під Києвом

Українські військові знищили групу десантників російської армії - ймовірно, тих самих, що скоювали звірства на Київщині.
Бійці української армії завдяки блискучій операції ліквідували групу десантників-окупантів - цілком ймовірно, саме тих, які скоювали військові злочини в Київській області. Відповідний відеоролик був опублікований в Telegram-каналі "Останній блокпост".
"Денацифіковані російські десантники. Ті ж, що були в Бучі", - йдеться в підписі до ролика.
На відео добре помітно, що українські бійці підбігли до розбитої вантажівки окупантів - для того, щоб подивитися, скільки десантників ворога було вбито в результаті операції.
У полі видно мертві тіла агресорів, яких викинуло вибухом з кількох розбитих машин. Також навколо в повному безладді розкидані речі загарбників - включно з сумно відомими сухими пайками.
Переконавшись в успішності своєї операції, бійці ЗСУ підібрали вцілілий боєкомплект до зброї і швидко зникли - задля того, щоб скоріше опинитися в розташуванні своєї частини.
"Я говорив: Хто з мечем на нашу землю прийде, від того меча і загине", - процитував легендарний біблійний афоризм один з українців.
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Нагадаємо, раніше в пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ говорили, що львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області РФ.
Повідомлялося, що українці ліквідували близько 20 окупантів разом з бронетехнікою на одному з напрямків.
"Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії в повітряно-десантних військ ЗС Московії", - кажуть офіцери.
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