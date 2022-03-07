"Герасимов-двохсотий": під Харковом ЗСУ ліквідували відомого генерала РФ

Віталій Герасимов / gur.gov.ua

В Харківській області Збройні сили України ліквідували відомого російський воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Віталія Герасимова.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, вищий офіцер армії РФ був знищений в ході боїв під Харковом.

Крім того, також було ліквідовано і поранено ряд старших офіцерів армії російських окупантів.

ГУР у себе на сайті публікує аудіоперехоплення, що підтверджує ліквідацію російського генерала.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.