"Треба показати результат": нардеп Чернєв назвав термін завершення Трампом війни

Нардеп пояснив, що Трамп може посилити санкції проти Росії, що ще більше вдарить по її економіці.

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Чернєв назвав термін завершення Трампом війни / колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, скріншот з LB live

Що сказав Чернєв:

Захід сприймає Україну сьогодні як "буферну зону"

Можливі причини закінчення війни

Президент США Дональд Трамп реально може завершити російсько-українську війну за півроку. Таку думку висловив народний депутат України Єгор Чернєв під час інтерв'ю LB Live.

За його словами, Захід сприймає Україну сьогодні як "буферну зону" між західною цивілізацією та авторитарною Росією. Отже, українцям потрібно докласти великих зусиль, щоб довести, що Україна - це частина Заходу.

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"Я думаю, що ці півроку (для завершення війни - ред.), про які говорить Трамп, вони можливі з кількох причин. Перш за все, Трампу потрібно показати результат. Ці 100 днів однакові що в Україні для президента, що в Сполучених Штатах, що де завгодно у світі. Показати, поки в тебе є "медовий місяць" із виборцями, поки вони тебе підтримують, що ти можеш виконувати свої обіцянки. Я думаю, це одна з причин. Друге - зараз ведеться певна робота щодо того, якими можуть бути умови цих мирних переговорів. Вони (США - ред.) будуть думати, як вкластися в ці 6 місяців. І третій факт - для РФ цей рік теж вирішальний. Вони це розуміють, виходячи зі стану економіки", - зазначив Чернєв.

Нардеп пояснив, що Трамп може посилити санкції проти Росії, що ще більше вдарить по її економіці, особливо якщо це буде нафтогазовий сектор.

Новини США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні. Він заявив про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною має завершитися "якомога швидше".

Також відомо, що Дональд Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на три місяці. Президент закликає переглянути ці програми на предмет "програмної ефективності" і визначити, чи відповідають вони зовнішній політиці США. Управління з управління та бюджету "забезпечить дотримання цієї паузи".

Тарас Загородній назвав сценарій закінчення війни за Трампа. Він вважає, що цілком імовірно, що насправді на Росію чекає доля Радянського Союзу, а саме її розвал. Багато експертів та аналітиків стверджують, що республіканцю навряд чи вдасться покласти край країні-агресору Росії остаточно.

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Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом із Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 року Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 року президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. Із початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов у Національну гвардію України.

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