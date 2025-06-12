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Чи потрібно відновлювати Донбас: економіст спрогнозував долю регіону

Анна Ярославська
12 червня 2025, 02:51
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Вугільна енергетика - це енергетика минулого. Крім того, більшість вугільних шахт затоплені окупантами.
Андрей Новак, шахта, шахтеры
"ДНР" уже затопила більшість вугільних шахт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Чи варто відновлювати Донбас як Донецький вугільний басейн
  • Як забезпечити економічний розвиток регіону

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що немає сенсу відновлювати підприємства, що існували на Донбасі, в тому вигляді, в якому вони були, оскільки на більшості з них було старе радянське обладнання. При цьому Донбас все одно має перспективу - економічну, соціальну, культурну та спортивну.

Як пояснив експерт під час чату на Главреді, вугільна енергетика - це енергетика минулого.

"До того ж, російська окупаційна влада, яка прийшла в Донецьк, тобто "ДНР", уже затопила більшість вугільних шахт. І тепер там інша небезпека - шкідливі речовини, які потрапили в ґрунтові води. Регіону завдано величезної екологічної шкоди. Тому відновлювати Донбас як Донецький вугільний басейн не варто", - вважає він.

На думку економіста, слід відновлювати ті підприємства, де було більш-менш сучасне обладнання, а на місці тих підприємств, де було застаріле устаткування, будувати нові, із сучасним і високотехнологічним обладнанням.

"При цьому слід намагатися виробляти готову продукцію з максимальною доданою вартістю, а не просто видобувати вугілля і продавати його. Завдання - виробляти на своїх підприємствах і на своїй території продукцію з максимальною доданою вартістю. Адже тоді буде економічний розвиток, який дасть змогу забезпечити високі соціальні стандарти. Саме так працює економіка", - пояснив Новак.

Він додав, що якщо економіка працює погано, то погано фінансуються армія, освіта, медицина, культура, спорт тощо.

"Прямий взаємозв'язок: який стан економіки - такий рівень життя людей і країни в цілому", - резюмував Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки років російська економіка дасть змогу Путіну воювати, а також що буде з цінами на продукти і тарифами в Україні до кінця 2025 року:

Післявоєнне відновлення України

Як писав Главред, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Офісі президента говорили, що для відновлення окупованих територій Донбасу Україні необхідно близько 10 мільярдів доларів. Крім того, витрати на розмінування всього Донбасу могли перевищити 800 млн доларів.

У лютому 2025 року стало відомо, що Росія готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина коштів була спрямована на території, які вона контролює.

У травні 2025 року економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що питання майбутнього зруйнованих війною українських міст залишається відкритим і болючим. Ситуацію ускладнює надзвичайно висока концентрація вибухонебезпечних предметів у цих містах - на квадратний метр їх критично багато.

Зазначимо, у травні Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами - Інвестиційний фонд відновлення Україна-США.

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Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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