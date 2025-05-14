Чи будуть відновлювати знищені Росією міста України - названо несподіваний нюанс

Відновлення міст, які вже знищені росіянами може стати викликом для України, адже постає питання для кого і ким ці території будуть відбудовуватись.

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Чи потрібно відновлювати знищені Росією міста України / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Пендзин:

Наразі не зрозуміло для кого відновлювати зруйновані міста України

6,8 мільйона українців офіційно виїхали за кордон

Структура населення окупованих територій змінилась

Питання майбутнього зруйнованих війною українських міст залишається відкритим і болючим. Про те, чи варто відновлювати Вовчанськ, Бахмут, Мар'їнку, чи вони навіки залишаться містами-примарами під час чату на Главреді розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, мова йде про надскладне питання.

"Скажіть, а хто і для кого буде відновлювати ті міста? Міста відновлюються місцевим населенням, територіальними громадами. Коли в тих містах не залишилося живої душі, коли ті міста перетворилися на міста-примари, шанс на їхнє відновлення надзвичайно невеликий", - зазначив він.

Пендзин зазначає, що ситуацію ускладнює надзвичайно висока концентрація вибухонебезпечних предметів у цих містах — на квадратний метр їх критично багато. Перед тим як говорити про відновлення, необхідно провести масштабне розмінування та демонтаж залишків зруйнованих споруд. Але постає питання, для кого саме все це відбудовувати.

Він нагадує, що у часи Радянського Союзу подібні міста будувалися поруч із великими виробничими об’єктами, які забезпечували робочі місця для місцевих мешканців. Нині ж там зруйновано не лише житло, а й усю промислову інфраструктуру, і її відновлення не передбачається.

"У мене є великі сумніви в тому, що ті території навіть теоретично можуть бути відновлені найближчим часом. У нас офіційно 6,8 мільйона біженців, які виїхали за кордон. Коли 2022 року проводили опитування, 72% опитаних говорили, що повернуться в Україну, щойно зупиниться війна. Опитування, яке проводилося наприкінці 2024 року, показує, що 30% не повернуться точно, ще 30% вагаються, повертатися чи ні, але вважайте, що теж не повернуться. Тобто зараз можна очікувати, що з 10 людей, які виїхали, повернуться в кращому разі 3", - наголошує експерт.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними, та чому в Росії повертаються продуктові картки та дефіцит товарів:

Економіст зазначає, що значна частина біженців, які виїхали за кордон, — це мешканці регіонів, наближених до зони бойових дій або з окупованих територій, і більшість із них навряд чи повернеться. Відтак постає питання для кого і ким ці території будуть відбудовуватись.

До того ж є ще одна ключова проблема — деокупація. Збройним силам наразі бракує ресурсів для повного звільнення територій, що визнає й сам президент, тож покладаються здебільшого на дипломатичні шляхи. На додачу, в умовах активної русифікації окупованих регіонів і заселення їх вихідцями зі східних регіонів Росії, особливо в менш зруйнованих містах, ситуація ускладнюється ще більше.

"Яскравий приклад - Маріуполь. Зараз структура населення цього міста суттєво змінилася, насамперед це стосується національної ознаки: там з'явилося багато людей з Кавказу, Сибіру, Зауралля. Це люди, які абсолютно, жодним чином не мають зв'язків із сьогоднішньою Україною. До речі, саме така ідеологія окупаційного підпорядкування території була в Радянському Союзі. Примусове виселення українців і примусове переселення їх у Сибір, а на їхнє місце завезення мешканців Сибіру мало на меті вибити національне підґрунтя, ґрунт із національно-визвольних рухів на цих територіях. Те, що сьогодні робить Росія, аналогічно тому, що робив СРСР, коли перетравлював території країн Балтії, західної України", - сказав Пендзин.

Пендзин резюмує, що питання відновлення тих територій у разі деокупації набагато глибше, ніж питання будівельних робіт. Це питання соціально-національних стосунків людей, які на той момент перебуватимуть на тих територіях, і чи буде там взагалі хоч хтось.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська сповільнюють темпи просування на Покровському напрямку. Як повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман, українські сили не лише втримують ініціативу в цьому районі, а й нарощують тактичну перевагу.

Водночас армія РФ продовжує наступальні дії на трьох напрямках — у Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що атаки на Сумщині мають на меті чинити тиск на обласний центр і відволікати українські ресурси.

Крім того, з тимчасово окупованого Севастополя, який контролює Росія, загарбники вивозять майно 810-ї бригади морської піхоти, повідомили партизани руху "Атеш".

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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