Ветерани, жінки та особи з інвалідністю займатимуться розмінуванням - Міноборони

В Україні ветерани та особи з інвалідністю отримають нові можливості для працевлаштування у сфері розмінування територій, зазначили в Міноборони.

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В Україні ветерани та люди з інвалідністю отримають роботу / Колаж: Главред, фото: Lexinform, УНІАН

Коротко:

Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій

Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення мін відео дня

В Україні ветерани та особи з інвалідністю отримають можливість працевлаштування в галузі розмінування територій. Вони будуть займатися аналізом знімків з супутників і безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для виявлення мін. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Однією з ключових цілей протимінної діяльності в Міністерстві оборони України є забезпечення рівного доступу до роботи в цій сфері. Зокрема, акцент робиться на залученні жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та людей з інвалідністю.

"Сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, що забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері та створення умов, що забезпечать комфортне та безпечне працевлаштування", - зазначив начальник управління протимінної діяльності полковник Олег Шуварський.

В Україні програму з працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, реалізує ООН. Нещодавно четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, уже отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

"Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", - зазначили в Міноборони.

Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада України заборонила мобілізацію громадян віком 18-25 років, ухваливши законопроєкт № 11379-д. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, мобілізація у цій віковій категорії раніше відбувалася через юридичну колізію, що дозволяла переведення "обмежено придатних у воєнний час" до списку військовозобов’язаних.

Також нардеп Федієнко зазначив, що в українській армії є багато вакантних посад, які можуть займати жінки, зокрема в фінансовій сфері. Він підкреслив, що недостатня кількість фахівців у цій галузі ускладнює ефективне використання бюджетних коштів військовими частинами.

Як повідомляв Главред, більшість студентів вищих навчальних закладів України мають відстрочку від мобілізації відповідно до закону №10449. Однак є винятки, за якими студентів можуть мобілізувати.

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