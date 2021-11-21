Чи потрібно робити щеплення від COVID-19, якщо є антитіла - відповідь МОЗ

Вакцинуватися потрібно, навіть якщо є антитіла до коронавірусу / УНІАН

Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації від COVID-19, заявили в українському МОЗ.

"Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 і не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогоднішній день невідомо, яким повинен бути рівень антитіл для захисту і як довго вони зберігаються", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У МОЗ підкреслили, що перед щепленням не обов'язково робити ІФА-тестування на визначення антитіл. У відомстві це пояснюють тим, що поки точно невідомо, скільки має бути в організмі антитіл, щоби повторно не інфікуватися коронавірусом.

"Тест на наявність антитіл може лише показати їхню наявність або відсутність, але він жодним чином не відповість на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", — заявили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше був опублікований повний список протипоказань до всіх вакцин від коронавірусу.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень. Але це будуть не готівкові гроші, а своєрідний депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші можна буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

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