Загиблі, поранені, всюди дим: патрульні показали відео перших хвилин після атаки на Київ 23 листопада

Наслідки обстрілу Києва 23 листопада/ ДСНС України

Один з екіпажів українських патрульних першим опинився на місці ракетного удару окупантів по Києву 23 листопада. Поліцейські одразу кинулися допомагати потерпілим.

У поліції оприлюднили відео перших хвилин після вибуху, яке записала нагрудна камера одного з патрульних. Відповідний ролик був оприлюднений на сторінці у Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Інспектори батальйону ТОР Андрій Буценко, Володимир Шишков та Віталій Бондарев рухалися на свій квадрат патрулювання. Як раптом, за декілька десятків метрів від них стався потужний вибух", – зазначає Білошицький.

Патрульні одразу кинулися до місця вибуху. Так як на дорозі через вибух утворився затор, вони побігли на місце події пішки.

Поліцейські одразу почали надавати домедичну допомогу потерпілим. Одному з чоловіків, у якого була поранена нога, патрульний наклав турнікет.

Далі поліцейські забезпечували безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події і допомогу в евакуації потерпілих.

"Готуйтесь до різних сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях – ми все це подолаємо разом і вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода – вічні. Пам’ятаємо це і стоїмо", – додав Білошицький.

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Ракетні атаки Росії

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

27 листопада прем’єрміністр Дмитро Шмигаль повідомив, що в Україні уже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена через ракетні атаки країни-агресорки Росії. Проте дефіцит електрики ще залишається, зараз він перебуває на рівні 20%.

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