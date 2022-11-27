"До кінця доб'ємо" : у РФ назвали нові цілі ракетних ударів по Україні

У РФ назвали нові цілі ракетних ударів по Україні / колаж фото скріншот, УНІАН

Російський генерал і депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв відкрито назвав наступну мета російських окупантів для ракетних ударів по Україні. РФ хоче знищити банківську інфраструктуру країни. Про це він заявив в ефірі російських пропагандистів, відео вже розлетілося в Мережі.

Окупанти хочуть залишити людей не тільки без можливості отримувати гроші, але і без можливості розраховуватися за той чи інший товар або послуги.

"Зараз б'ємо по всій енергосистемі. До кінця доб'ємо, далі ж є не тільки Логістика. Наприклад банківська система. Бомбити центр банківських операцій. Все стало, нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, тобі получку не платять", - сказав Гурулєв.

У РФ назвали нові цілі ракетних ударів по Україні / скріншот

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик та екснардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів і розповіли про 8 кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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