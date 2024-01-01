'Переломний момент на фронті': експерт розкрив, як F-16 визволятимуть окуповані території

Винищувач F-16 буде йти в перших рядах, щоб придушити ППО, РЕБ.

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Експерт розповів про передачу F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force

В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап розповів, чи зможуть винищувачі F-16 стати зброєю перелому на полі бою і забезпечити перевагу в рамках визвольних операцій на півдні та сході.

"Навіть якщо ми отримаємо F-16 максимальної комплектації, одразу всіх проблем ми не вирішимо. Сучасна війна - сукупність засобів, можливостей і ресурсів. Це авіація, ППО, РЕБ, засоби радіотехнічної розвідки, дрони, артилерія з прицільними ударами в певну ціль, і бронетехніка з піхотою. Остаточну зачистку все одно робить піхотинець", - пояснив експерт.

Винищувач F-16 буде йти в перших рядах, щоб придушити ППО, РЕБ, радіотехнічну розвідку і знищити техніку противника на своєму шляху.

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Але для вирішення ключових завдань потрібно, щоб літак летів не один, а його супроводжували позаду. Повинен бути вибудуваний чіткий ланцюжок - від авіації до піхотинця, вважає Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Нагадаємо, що експерт розкрив, як ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять окупантів. Жданов вважає, що це дасть Україні можливість розгромити російське угруповання військ на території України, що для Росії стане катастрофою.

Кулеба зробив важливу заяву про появу F-16 в Україні. У міністерстві повідомили, що зараз залишилося вирішити технічні моменти з підготовки українських пілотів, техніків та інфраструктури.

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