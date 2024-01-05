У Пентагоні назвали терміни завершення навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

Навчання управлінню західними бойовими літаками F-16 займає в середньому близько 5-8 місяців, розповів американський бригадний генерал Патрік Райдер.

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Українські пілоти повинні завершити навчання на F-16 до кінця 2024 року - американський генерал / Колаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Льотчики Повітряних сил ЗСУ можуть завершити навчання управлінню винищувачами F-16 до кінця 2024 року. В середньому на такі заходи потрібно 5-8 місяців. Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Як повідомляє пресслужба Міноборони США, очікується, що навчання українських льотчиків завершиться до кінця 2024 року.

"Як ви знаєте, це, знову ж таки, залежить від рівня підготовки пілота і може тривати від п'яти до восьми місяців. Тому я очікую, що десь наприкінці цього року ці пілоти закінчать навчання. Але у мене немає для вас ніяких конкретних даних", - сказав Райдер. відео дня

Також Патрік Райдер нагадав, що група українських пілотів продовжує свою підготовку на американській авіабазі в Арізоні.

Винищувачі F-16 для України

Для поставок в Україну F-16 поки що не готова інфраструктура, вважає представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, літаки будуть використовуватися під час бойових дій, тому потрібні і фахівці, які забезпечать обслуговування винищувачів.

У виданні Newsweek раніше написали про те, що винищувачі F-16 нібито вже в Україні. У Повітряних силах спростували повідомлення журналістів.

ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять війська РФ, вважає військовий експерт Олег Жданов. На його думку, винищувачі та далекобійні ракети, якщо Захід поставить їх Україні, дозволять знищити угруповання окупантів.

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