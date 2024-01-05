У Пентагоні назвали терміни завершення навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

Льотчики Повітряних сил ЗСУ можуть завершити навчання управлінню винищувачами F-16 до кінця 2024 року. В середньому на такі заходи потрібно 5-8 місяців. Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.
Як повідомляє пресслужба Міноборони США, очікується, що навчання українських льотчиків завершиться до кінця 2024 року.
"Як ви знаєте, це, знову ж таки, залежить від рівня підготовки пілота і може тривати від п'яти до восьми місяців. Тому я очікую, що десь наприкінці цього року ці пілоти закінчать навчання. Але у мене немає для вас ніяких конкретних даних", - сказав Райдер.відео дня
Також Патрік Райдер нагадав, що група українських пілотів продовжує свою підготовку на американській авіабазі в Арізоні.
Винищувачі F-16 для України
Для поставок в Україну F-16 поки що не готова інфраструктура, вважає представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, літаки будуть використовуватися під час бойових дій, тому потрібні і фахівці, які забезпечать обслуговування винищувачів.
У виданні Newsweek раніше написали про те, що винищувачі F-16 нібито вже в Україні. У Повітряних силах спростували повідомлення журналістів.
ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять війська РФ, вважає військовий експерт Олег Жданов. На його думку, винищувачі та далекобійні ракети, якщо Захід поставить їх Україні, дозволять знищити угруповання окупантів.
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