Новий раунд переговорів за участі РФ: Зеленський назвав місце і дату зустрічі

Українська делегація вирушить для участі в тристоронніх переговорах про мир.

Володимир Зеленський прокоментував майбутній новий раунд переговорів

Головне:

Українська делегація вирушить до ОАЕ для участі в тристоронніх переговорах

Нова зустріч відбудеться наступного тижня, у середу та четвер

Українська переговорна команда завтра проведе підготовчу нараду для узгодження рамок майбутніх переговорів і всіх організаційних деталей, заявив президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що 2 лютого українська делегація вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів для участі в тристоронніх переговорах, запланованих на середу і четвер наступного тижня.

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч - тристоронню - на належному рівні. Відбудеться ця зустріч наступного тижня, як плануємо, в середу і четвер. В Еміратах, як і минулого разу", - підкреслив Зеленський.

Зеленський додав, що на понеділок призначено нараду для узгодження рамок розмови і підготовки до переговорів, а команда вже ввечері понеділка вирушить у дорогу.

"Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємося. У лютому буде досить серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже з завтрашнього дня - контакти і зустрічі", - йдеться в заяві президента.

Перспективи мирних переговорів: думка аналітика

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США залишаються скоріше протокольними і не призводять до відчутних результатів. За його оцінкою, ефективність діалогу стримують як формат зустрічей, так і рівень представництва сторін.

Експерт вважає, що перехід до змістовних переговорів можливий лише за збігу кількох факторів — зокрема, при ослабленні позицій Росії, посиленні міжнародного тиску і готовності сторін до компромісів. У такому випадку перші реальні зрушення в бік мирного врегулювання можуть початися не раніше весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

