Масової екстрадиції не буде: Веніславський відповів, чи варто переживати ухилянтам

Постпред президента розповів, що з юридичної точки зору немає такого поняття, як масова екстрадиція.

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В Україну не будуть масово екстрадувати чоловіків-ухильників / Колаж: Главред, фото: УНІАН і скріншот з відео

В Україну не будуть масово екстрадувати чоловіків з-за кордону, які ухилилися від мобілізації. Про це заявив представите президента в парламенті Федір Веніславський, повідомляє Радіо Свобода.

Він пояснив, що навіть з юридичної точки зору немає процедури масової екстрадиції громадян. Подібні рішення приймаються індивідуально.

"Відповідно по кожному факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і тільки після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але враховуючи правила, європейські правові стандарти, що регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних - це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом", - сказав Веніславський.

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Він розповів, що найчастіше чоловіки незаконно виїжджають з України, використовуючи фальшиві документи.

"Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом I або II групи - вона не підлягає призову ні у воєнний, ні в мирний час. Відповідно ніяких підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає", - пояснив Веніславський.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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