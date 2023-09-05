Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

Крим може бути звільнений мирно. Але таке можливо лише в одному випадку. Про це під час чату на Главреді розповів журналіст і публіцист Олександр Сотник.
Він переконаний, що подібне може статися лише в разі смерті Путіна.
"Крим може повернутися невійськовим шляхом тільки в одному випадку – повинна бути політична воля. Якщо Путін помре або його вб'ють, нова влада може сказати, що зупиняє війну, російські війська йдуть з Криму і з Донбасу, що це була авантюра. Заради збереження системи можуть піти на це. І тільки в такому випадку питання Криму розрулять мирно", - сказав Сотник.
Водночас експерт переконаний, що Крим повернеться в Україну все ж лише військовим шляхом.
Звільнення Криму
Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.
ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, вважає військовий експерт Олег Жданов. На думку аналітика, вже в рамках поточного контрнаступу українські війська зможуть вийти до Азовського узбережжя, після чого потрібно буде заходити на Кримський півострів.
ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.
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