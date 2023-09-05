Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

Повернути Крим мирно не вийде, поки живий російський диктатор Володимир Путін.

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Крим може бути звільнений мирним шляхом лише в одному випадку / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Крим може бути звільнений мирно. Але таке можливо лише в одному випадку. Про це під час чату на Главреді розповів журналіст і публіцист Олександр Сотник.

Він переконаний, що подібне може статися лише в разі смерті Путіна.

"Крим може повернутися невійськовим шляхом тільки в одному випадку – повинна бути політична воля. Якщо Путін помре або його вб'ють, нова влада може сказати, що зупиняє війну, російські війська йдуть з Криму і з Донбасу, що це була авантюра. Заради збереження системи можуть піти на це. І тільки в такому випадку питання Криму розрулять мирно", - сказав Сотник.

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Водночас експерт переконаний, що Крим повернеться в Україну все ж лише військовим шляхом.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.

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ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.

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