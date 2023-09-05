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"Ситуація огидна": Путін нахабно накинувся з образами на Зеленського

Ангеліна Підвисоцька
5 вересня 2023, 18:41 оновлено 5 вересня, 18:53
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Російський диктатор назвав президента України "євреєм, який героїзує нацизм".
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Путін накинувся з образами на Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін накинувся з образами на президента України Володимира Зеленського. Він знову назвав главу країни євреєм і назвав ситуацію огидною. Відео вже розлетілося в Мережі.

Путін не забув звинуватити і Захід.

"Західні куратори поставили на чолі сучасної України людину, етнічного єврея, з єврейським корінням, з походженням єврейським. Таким чином вони прикривають антилюдську сутність, яка закладена у фундамент, основи сучасної української держави. Це робить ситуацію огидною. Етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост", - сказав Путін.

відео дня

Дивіться відео з цинічною заявою Путіна:

Путина
Путін накинувся з образами на Зеленського / фото: скріншот

Як Путін образив Зеленського на форумі в Санк-Петербурзі

16 червня господар Володимир Путін виступив на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. В ході виступу він образив українського президента Володимира Зеленського, назвавши його "ганьбою єврейського народу".

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору.

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним", - зазначив Моше Реувен Асман.

Пізніше і сам президент України Володимир Зеленський відреагував на ганебну заяву диктатора Путіна. В інтерв'ю ВВС він назвав Путіна другим королем антисемітизму після Адольфа Гітлера.

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