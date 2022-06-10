Новий наступ на Київ: у Міноборони спрогнозували терміни повторного штурму РФ

РФ може знову спробувати штурмувати Київ / Reuters

Російські окупанти не відмовилися від стратегічного плану знищити державність України, тому повторну спробу наступу на Київ відкидати не можна.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він звернув увагу на те, що в найближчій перспективі не спостерігається можливості нового наступу РФ на Київ, проте рано чи пізно Росія може повторити наступ на столицю України.

"Звичайно, для цього треба провести потужний підготовчий етап, треба створити наступальні угруповання. Зараз ми такого не бачимо. Але треба розуміти, що схід України, південь України – це лише тактичні короткочасні плани РФ. Стратегічна мета Росії-це повне знищення України. Ми повинні звикнути до цієї думки і жити з цим, зміцнюватися і готуватися до оборони. Поки ми маємо такого сусіда, жити спокійно, на жаль, вони нам не дадуть", - зазначив Мотузяник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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