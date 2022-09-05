Зеленський терміново зателефонував Джонсону: про що говорили

Зеленський, Джонсон / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зателефонував Борису Джонсону 5 вересня.

Після обрання нового прем'єрміністра в Британії президент подякував за підтримку нашій країні.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном в його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і видатний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю співпраці з великим другом України в новому статусі", - написав в Twitter президент України Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 5 вересня, керівника МЗС Великої Британії Ліз Трас обрали новим прем'єрміністром Великої Британії. Вона замінить на посаді Бориса Джонсона.

Відставка Бориса Джонсона

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Тим не менш, Борис Джонсон 7 липня оголосив офіційно про свою відставку. Він тоді ж оголосив, що буде виконувати обов'язки керівникам Консервативної партії і уряду, поки не буде обраний новий.

Початкове опитування членів Консервативної партії показало, що було відразу кілька кандидатів на заміну Джонсону - Міністр оборони Бен Уоллес, міністр у справах жінок і рівноправності Пенні Мордонт, колишній міністр фінансів Ріші Сунак і керівник МЗС Ліз Трас.

Але за неповні два місяці Трас вдалося стати головним кандидатом на пост прем'єра.

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