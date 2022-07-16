Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі США

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Глава Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів про домовленість щодо постачання ракет до HIMARS, які б'ють на 300 кілометрів.

В ефірі Сurrenttime він уточнив, що Україна бере на себе зобов'язання, що використовує їх на території України по окупованій території і по цілях, які знаходяться в межах країни.

"Нам це коштувало дуже довгих зусиль - переконати наших партнерів на різних рівнях, в тому числі і з Конгресом доводилося досить довго пояснювати на пальцях, чому нам потрібні HIMARS і чому нам потрібні HIMARS в тому числі з такою дальністю в 300 кілометрів, щоб тепер вже точно покрити всю територію нашої країни, щоб діставати максимально далеко, щоб цю логістику ворога остаточно зруйнувати", - пояснив народний депутат.

Він уточнив, що Комітет з безпеки в Конгресі США висловлювали побоювання, що нові РСЗВ-системи можуть бути використані проти цілей на території Російської Федерації.

"А РФ дуже вміло використовувала Інформаційно-психологічні спецоперації проти американського суспільства, розповідаючи, що ось Спробуйте тільки дати українцям, вони зараз вдарять по Білгороду, Курську або ще якомусь іншому місту <...> І ось чомусь партнери на це велися, на жаль, ми витратили тижні, якщо не місяці, на те, щоб переконати, і ось зараз вже нарешті маємо", - додав Чернєв.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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