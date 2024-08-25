Нові деталі у справі про вбивство Фаріон: з'ясовано, у чиїй квартирі знайшли пістолет

Рішенням суду заарештовано предмет, схожий на глушник із бронзовою втулкою та товарні чеки "Нової пошти".

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Стали відомі нові подробиці у справі про вбивство Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: Ірина Фаріон, скрін із відео

Стали відомі нові подробиці розслідування вбивства у Львові відомого мовознавця Ірини Фаріон.

Пістолет "Форт 12-Р", який фігурує в кримінальному провадженні, знайшли у квартирі колишнього менеджера "Дніпромлин", пише Главком із посиланням на матеріали судового реєстру.

Уточнюється, що обшук квартири експрацівниці "Дніпромлину" відбувся 14 серпня на підставі ухвали Галицького районного суду Львова. Зазначену квартиру жінка орендує з братом протягом чотирьох років.

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Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили, окрім пістолета "Форт 12-Р", магазин до вогнепальної зброї, 150 набоїв, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, два мобільні телефони, планшет, дві книжечки, пару червоних рукавичок, три гумових кульки та готівку 100 євро і $1,9 тис.

Екс-менеджер у суді під час розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого майна заперечила проти арешту готівки. Вона заявила, що це були особисті заощадження. Наступного дня після обшуків жінку звільнили.

Водночас суд частково задовольнив клопотання слідчого про арешт майна та зобов'язав його повернути вилучену готівку власниці. Окрім цього, Галицький райсуд Львова наклав арешти на заготовку для глушника, металеве свердло, металевий різець, вилучених в автогаражному кооперативі "Супутник-3".

Крім того, заарештовано предмет, схожий на глушник із бронзовою втулкою, і товарні чеки "Нової пошти", знайдені в особи, яка пересилала посилки підозрюваному у вбивстві Фаріон В'ячеславу Зінченку.

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів узято під варту 18-річного мешканця м. Дніпро, якого підозрюють в умисному вбивстві громадського діяча, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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