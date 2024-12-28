У Миколаєві пролунали вибухи: попередньо горить дах багатоповерхівки - деталі

Вибухи пролунали приблизно о 00:25-00:30 ночі.

https://glavred.net/ukraine/v-nikolaeve-progremeli-vzryvy-predvaritelno-gorit-krysha-mnogoetazhki-detali-10625747.html Посилання скопійоване

Вибухи в Миколаєві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

У Миколаєві пролунала серія вибухів

Внаслідок обстрілу, попередньо горить дах багатоповерхівки

У Миколаєві в ніч проти 28 грудня пролунала серія вибухів. Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о 00:25-00:30 ночі.

відео дня

"У Миколаєві чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах попередили про наближення ворожого ударного безпілотника до міста.

О 1:41 начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу "шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки.

"Інформація уточнюється. Служби виїхали на місце", - додав він.

Дрон шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці, 25 грудня, країна-агресор РФ масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Володимир Зеленський заявив, що 25 грудня Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

Спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів в день Різдва неправильно. США рішуче налаштовані встановити мир в Україні.

Читайте також:

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред