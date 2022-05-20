Нова пошта кардинально змінює тарифи та умови зберігання з 23 травня / скріншот

Служба доставки "Нова пошта" вводить нові тарифи на відправлення по Україні. Зокрема, зменшується плата за доставку в Поштомат, а зони загальної тарифікації змінюються.

У "Новій пошті" поінформували про шість змін у тарифах, які набудуть чинності з понеділка, 23 травня, пише "Обозреватель".

Доставка в поштомати

Тариф знижується на 10 грн, до 50 грн. За такою фіксованою ціною можна відправляти документи і посилки незалежно від адреси доставки. При цьому в поштомати можна відправляти тільки посилки вагою до 20 кг.

Вагові категорії

Градація посилок за вагою в межах України спрощується. Тепер замість 7 категорій тепер буде тільки 3:

мала (до 2 кг) - 60 грн;

середня (до 10 кг – - 80 грн;

велика (до 30 кг) – 120 грн.

Доплата за доставку посилок в українські села становитиме 20 грн. Крім того, в тариф тепер включена оціночна вартість для посилок до 500 грн. Відповідно, при такій оцінці вартості ціна відправки не зростатиме. Для відправлень вартістю понад 500 грн оціночна вартість вважатиметься як 0,5% від вартості відправлення.

Відправка документів у фірмовому конверті будуватиме 45 грн. Такий тариф поширюється тільки на доставку в відділення "Нової Пошти".

Кілька посилок по одній Експрес-накладній

Доставка кожної з посилок буде збільшена на 10 грн. Але вартість посилки з максимальною вагою буде розраховуватися за базовим тарифом, а решта - за зниженим:

до 2 кг-20 грн;

до 10 кг-40 грн;

до 30 кг – 80 грн.

Вантажні тарифи

Тепер клієнти будуть платити за тарифом, який розраховується за формулою: Загальна вага вантажу (в кг) множиться на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).

Скасовується розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. Тепер вартість доставки буде нараховуватися виключно з урахуванням фактичної і об'ємної ваги самого вантажу і оренди пакувальних матеріалів для перевезення (флет-бокс, палетні борти).

Зберігання палет, вантажів, шин і дисків

Збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет - з 2 до 3 календарних днів, не рахуючи дня прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання скорочується з 7 до 3, не рахуючи день прибуття.

Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні. Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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