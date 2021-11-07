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Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилок

7 листопада 2021, 16:18

Нова пошта вводить акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

Нова Пошта
Нова пошта ввела нові тарифи / УНІАН

Компанія Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Згідно повідомлення прес-служби компанії, в рамках акції знижена вартість доставки посилок, а також не буде стягуватися комісія.

Нова пошта вводить акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

Що відомо про новий тариф

При цьому вартість доставки значно знижена до кінця поточного року (31 грудня).

Нова пошта встановила єдиний тариф на доставку в Поштомат – 35 гривень. Він діятиме незалежно від географічного напрямку на території всієї України.

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Крім того, протягом дії акційного тарифу, комісія за додаткові послуги "грошовий переказ" і "Контроль оплати" стягуватися не буде.

Як забрати посилку з поштомата

При замовленні товару через Інтернет виберіть доставку в поштомат Нової Пошти. Потім оплатіть замовлення через Мобільний додаток компанії або на сайті НП в розділі "трекінг". Після прибуття посилки Вам прийде на телефон повідомлення.

Вирушаючи за посилкою до поштомату візьміть смартфон, поруч з місцем видачі відкрийте додаток Нової пошти і перейдіть в розділ "Мої відправки" - "відкрити осередок". Тепер ви можете забрати свою посилку. Якщо осередок закрилася, а ви не встигли взяти пакет, то натисніть кнопку "Відкрити осередок повторно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.

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