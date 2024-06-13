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Нова концепція операцій: ЗСУ можуть спробувати послабити ППО РФ – деталі від ISW

Марія Николишин
13 червня 2024, 07:42оновлено 13 червня, 08:43
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З часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов, повідомляє ISW.
Нова концепція операцій: ЗСУ можуть спробувати послабити ППО РФ – деталі від ISW
ЗСУ можуть спробувати послабити ППО РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 38 окрема бригада морської піхоти

Українська армія може намагатися послабити протиповітряну оборону країни-агресорки Росії напередодні поставок винищувачів F-16. В разі успіху, це може дозволити ЗСУ ефективніше використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі, йдеться у звіті американською Інституту вивчення війни.

Аналітики говорять, що свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.

"Системи ППО С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є важливими засобами російської ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості використовувати літаки поблизу лінії фронту", - додали аналітики.

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У звіті також повідомляється, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.

За словами аналітиків, з часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов:

  • якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів;
  • західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів;
  • якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

В звіті також підкреслюється, що за словами західних офіційних осіб, Україна і надалі стикатиметься з матеріальними і тренувальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить їй широкомасштабно використовувати авіацію в 2024 році.

"Українські і західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення Збройних сил України щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі, необхідної для підтримки наземних операцій", – додали в

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Передача Україні F-16 - останні новини

Нагадаємо, перші літаки F-16 очікують в Україні вже цього літа. Відомо, що частину винищувачів зберігатимуть на іноземних базах. Таке рішення необхідне для того, щоб убезпечити літаки від російських атак.

Також відомо, що Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року.

Крім того, у ISW раніше зазначали, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Таку кількість фахівців буде підготовлено лише до кінця 2025 року.

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війна в Україні ЗСУ ПВО F-16 війна Росії та України Інститут вивчення війни
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