Україна не зможе ефективно використовувати F-16 до 2025 року: у чому причина

Повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Таку кількість фахівців буде підготовлено лише до кінця 2025 року.

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Влітку 2024 року Україна отримає понад 60 літаків F-16 американського виробництва / Колаж: Главред, фото: US Air Force

У країна Заходу обмежені можливості в підготовці пілотів винищувачів F-16, і це негативно вплине на здатність України ефективно використовувати ці літаки в майбутньому. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW послалися на публікацію видання Politico, в якій зазначається, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати лише обмежену кількість українських пілотів F-16.

У ISW зазначили, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Таку кількість фахівців буде підготовлено лише до кінця 2025 року - лише до цього часу Україна не зможе максимально ефективно використовувати всі отримані винищувачі.

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"Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати вчасну поставку та достатню кількість літаків цього типу", - наголошується у звіті ISW.

Винищувачі F-16 для України

Видання Politico писало, що під час низки зустрічей впродовж останніх кількох тижнів Україна просила США та інші країни активізувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, оскільки нинішньої організації навчання недостатньо.

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні в США. Кількість пілотів і точна дата випуску не уточнюється "з міркувань їхньої безпеки". Зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Уже влітку 2024 року Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

Літаки F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​ / Інфографіка: Главред

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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