Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим Медведчуком

Аваков запропонував обміняти Медведчука на маріупольців / Колаж УНІАН, СБУ

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого олігарха і кума президента РФ Віктора Медведчука на українських заручників окупантів у Маріуполі - і військових, і цивільних.

За словами Авакова, якщо Кремль хоче отримати Медведчука, то повинен забезпечити "зелений" коридор для жителів заблокованого міста.

Ексглава МВС запевнив, що ця "угода" з Москвою ніяк не завадить повернути тимчасово окуповані території під контроль ЗСУ.

"Міняти гниду на маріупольців - на всіх, цивільних і військових.. нехай кремл*ді відходять і дадуть нашим людям коридор.. А ми їм - Кощія... Згодні? Території потім заберемо", - написав Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Користувачі соцмережі, в принципі, позитивно сприйняли ідею Авакова. Деякі озвучили пропозицію поміняти Медведчука на окупований Крим.

Втім, багато хто сумнівається в тому, що план Авакова спрацює, мовляв, Путін не стане рятувати свого кума.

"Кине кума)) аби від російського снаряда не загинув - селяві))"

"Та кому він потрібен?! Він у кума бабла накрав"

"На всі сто згоден, але він не потрібен пуйлу. А реальніше націоналізувати всі активи і направити на фінансування і забезпечення ЗСУ"

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання та відповідатиме за законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоби вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в результаті стала одним з ініціаторів війни.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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