Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим Медведчуком

Якщо Кремль хоче отримати кума Путіна Медведчука, то повинен забезпечити "зелений" коридор для жителів заблокованого міста Маріуполь, сказав Арсен Аваков.
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого олігарха і кума президента РФ Віктора Медведчука на українських заручників окупантів у Маріуполі - і військових, і цивільних.
За словами Авакова, якщо Кремль хоче отримати Медведчука, то повинен забезпечити "зелений" коридор для жителів заблокованого міста.
Ексглава МВС запевнив, що ця "угода" з Москвою ніяк не завадить повернути тимчасово окуповані території під контроль ЗСУ.
"Міняти гниду на маріупольців - на всіх, цивільних і військових.. нехай кремл*ді відходять і дадуть нашим людям коридор.. А ми їм - Кощія... Згодні? Території потім заберемо", - написав Аваков на своїй сторінці у Facebook.
Користувачі соцмережі, в принципі, позитивно сприйняли ідею Авакова. Деякі озвучили пропозицію поміняти Медведчука на окупований Крим.
Втім, багато хто сумнівається в тому, що план Авакова спрацює, мовляв, Путін не стане рятувати свого кума.
"Кине кума)) аби від російського снаряда не загинув - селяві))"
"Та кому він потрібен?! Він у кума бабла накрав"
"На всі сто згоден, але він не потрібен пуйлу. А реальніше націоналізувати всі активи і направити на фінансування і забезпечення ЗСУ"
Затримання Медведчука
Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання та відповідатиме за законом України.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".
Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоби вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в результаті стала одним з ініціаторів війни.
Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.
Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
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