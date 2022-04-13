"Він не громадянин Росії": у Кремлі почали "погрожувати" Києву через затримання Медведчука

Медведчук / УНІАН, Офіс президента

У Росії відреагували на затримання народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Як заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, український політик не громадянин Росії, щоб Медведчука на полонених.

"Обмін, про який заговорили в Києві - він (Медведчук - ред.) не громадянин Росії і не має відношення до (так званої - ред) "військової операції", він іноземний політичний діяч", - сказав Пєсков.

Представник Кремля заперечує "закулісні" відносини Медведчука і Москви. Пєсков додав, що поки невідомо, чи хоче український депутат участі Росії в ситуації, яка склалася.

А ось заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв почав обзивати "виродками" окремих представників української влади, які "хочуть вибити" свідчення з Віктора Медведчука, засудити його, а потім обміняти на полонених.

Експрезидент РФ пригрозив їм, заявивши, що радить "уважно озиратися" і "міцно замикати двері".

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко і справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися по сторонах і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі обмінюваних осіб", - написав він.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна" не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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