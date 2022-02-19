Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІ

Марченко виїхала з України до Білорусі/ Instagram oksana.marchenko.official

Дружина українського нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко поспішно виїхала з України до Білорусі.

Її автомобіль зафіксували на українському кордоні під час виїзду у п'ятницю, 18 лютого, близько 19:00. Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.

Марченко перетнула державний кордону у супроводі чотирьох чоловіків, які, ймовірно, є охоронцями. Вона проїхала через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.

Два автомобілі "Тойота" ретельно перевірили перед тим, як вони залишили територію України.

Також видання оприлюднило відповідне відео.

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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав усіх народних депутатів, які покинули Україну через загрозу російського вторгнення, повернутися назад – інакше керівництво держави зробить відповідні серйозні висновки.

Також пізніше у ЗМІ оприлюднили список нардепів, які покинули Україну. У правоохоронних органах зазначили, що за межами України перебувають 23 народних депутати.

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