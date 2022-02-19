УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІ

19 лютого 2022, 09:03

Її автомобіль помітили під час перетину кордону у сторону Білорусі.

Марченко виїхала з України до Білорусі/ Instagram oksana.marchenko.official

Дружина українського нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко поспішно виїхала з України до Білорусі.

Її автомобіль зафіксували на українському кордоні під час виїзду у п'ятницю, 18 лютого, близько 19:00. Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.

Марченко перетнула державний кордону у супроводі чотирьох чоловіків, які, ймовірно, є охоронцями. Вона проїхала через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі.

Два автомобілі "Тойота" ретельно перевірили перед тим, як вони залишили територію України.

Також видання оприлюднило відповідне відео.

Реклама

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав усіх народних депутатів, які покинули Україну через загрозу російського вторгнення, повернутися назад – інакше керівництво держави зробить відповідні серйозні висновки.

Також пізніше у ЗМІ оприлюднили список нардепів, які покинули Україну. У правоохоронних органах зазначили, що за межами України перебувають 23 народних депутати.

Вас також може зацікавити:

viber
Оксана Марченко Віктор Медведчук новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіхГороскоп на сьогодні, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіх Погода в Україні: яким буде кінець лютогоПогода в Україні: яким буде кінець лютого Росія готова підривати снаряди в КиєвіРосія готова підривати снаряди в Києві Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаУкраїна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президента Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиГороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблеми
09:03

Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІ

08:41

"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсменВідео

08:24

Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів УкраїниВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

08:05

Танки, вертольоти і ураження противника: ЗСУ показали потужні кадри підготовки до зустрічі з ворогомФотоВідео

Реклама
08:02

Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімкиВідео

07:45

Загострення на Донбасі: коли ж це закінчитьсяПогляд

07:34

"Скористаємося шансом для дипломатії": у Зеленського відповіли на слова Байдена про напад РосіїВідео

07:10

"Примхливий дід вирішив всіх налякати": Казанський різко висловився про Путіна і оцінив, чи буде атака РФ

06:29

Україна як трофей: чому Захід лише жахає Росію, але не зупиняє їїПогляд

06:01

5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'ємуФото

05:28

Грошовий дощ і освідчення: гороскоп на березень 2022 року для ЛевівВідео

05:02

Різке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цінВідео

04:42

Як оптимально харчуватися у вихідні дні - відповідь дієтолога

04:17

Як прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимуму

03:49

Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліВідео

03:18

Жанна Бадоєва показала шикарні форми у сукні, яка задерлася від вітру

02:44

Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ

02:18

Лікарі відшукали нову користь від вживання шоколаду

01:54

Укрпошта влипла в скандал: виганяє співробітників з роботи за непродані цукеркиВідео

Реклама
01:16

Як стати організованим: 10 ефективних порад, які допоможуть усе встигати

01:15

Названо продукти, що продовжують молодість: вони є в кожному будинкуВідео

00:51

Прикмети на 19 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:18

Термінова Заява Байдена щодо ситуації в Україні: відеоВідео

00:01

Байден: Росія може вторгнутися в Україну протягом найближчих кількох днів, Путін прийняв рішенняВідео

18 лютого, п'ятниця
23:49

Бутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відеоВідео

23:49

"Немає доказів": у Німеччині та Франції відреагували на "евакуацію" з ОРДЛО

22:51

"Аналітика гасить паніку": КМДА на 100% обладнала в'їзди та виїзди до столиці відеокамерамиВідео

22:49

"Привід для війни": у Білому домі відреагували на "евакуацію" мешканців ОРДЛОВідео

22:40

Експерти назвали два продукти, які допомагають знизити високий холестерин

22:03

У ВООЗ заявили про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу

21:55

Глава МЗС Німеччини відповіла на питання про те, що відбувається навколо України і на ДонбасіВідео

21:39

Юрій Романенко. Україна буде битися, попереду - переговориВідеоблоги

21:38

Операція "Атака мангуста": Пушилін і Пасічник записали свої відеозвернення ще 2 дні томуВідео

21:36

Візит Зеленського до Мюнхена: Путін може скористатися його відсутністю в Україні - NBC News

21:17

До українських полярників заглянув морський леопард

21:15

Помер Борис Невзоров: актору було 72 роки

21:13

Кривава ДТП у Харкові: батькам підлітка повідомили про підозруВідео

21:01

Спецслужби РФ замінували низку об'єктів інфраструктури в Донецьку - розвідкаВідео

20:37

Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняВідео

Реклама
20:23

Ми цінуємо кожне життя , але великої ескалації немає - ДаніловВідео

20:20

Верещук про те, що відбувається на Донбасі: "Нас намагаються схилити до поступок"

20:14

"Ми вас чекаємо, ми створимо всі умови": Верещук закликала українців тікати з "ЛДНР"Відео

20:10

Ця підгодівля творить дива: добриво із золи змусить орхідею цвістиВідео

20:05

ЗСУ не готують напад на Донбасі - Данілов

20:04

"Сприяє деградації суспільства": в Україні вимагають заборонити TikTok

20:01

У Зеленського не виключають провокацій в ОРДЛО під час "евакуації"

19:55

Привід для операції проти України: у Держдепі пояснили раптову евакуацію з "ДНР" і "ЛНР"

19:33

Сирени, величезні черги і збій зв'язку: що зараз відбувається в ОРДЛОВідео

19:08

"Тіло могли підкинути": дружина зниклого військового на Рівненщині вважає, що його вбили

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти