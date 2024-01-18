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Величезні втрати: офіцер ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

Юрій Берендій
18 січня 2024, 14:54
Офіцер зазначає, що на Авдіївському напрямку російські війська щоденно втрачають сотні своїх військових у спробах наступу на позиції Сил оборони України.
Величезні втрати: офіцер ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку
Офіцер назвав головну ціль окупантів на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська намагаються перерізати дороги, які ведуть до Авдіївки для того, щоб оточити місто і залишити Сили оборони України на цьому напрямку без належного постачання. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, найскладніша ситуація на цьому напрямку залишається на півночі та на південному заході від Авдіївки.

"Цілі в них залишаються ті самі - перерізати дороги, оточити Авдіївку і відзвітувати своєму фюреру про те, що ми типу взяли Авдіївку і все у нас добре", - пояснив військовий.

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Однак він додає, що незважаючи на складні погодні умови, Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання та утримувати оборону в районі Авдіївки. Офіцер наголошує, що росіяни в ході наступальних дій практично не використовують бронетехніку.

"Якщо ми її бачимо на дальніх підступах, техніка, яка там намагається стріляти із закритих позицій, ті ж самі танки, то ми їх теж там підбиваємо і на цих днях теж було таке що ми там не знищили, але підбивали їхні танки Т-72. Також активно полюємо за центрами управління безпілотниками, розуміючи, що ми не треба чекати поки вони до нас прилетять", - наголосив офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Крім того, він вказав на те, що районі Авдіївської промзони українські війська ведуть активні бої з російськими окупантами. Цей район має добре облаштовані оборонні споруди з 2014 року. Цехоцький також зазначив, що російські окупанти втрачають сотні солдатів на Авдіївському напрямку кожного дня.

"Якщо брати по всьому Авдіївському напрямку - Авдіївка, Мар'їнка, то це сотні - цілодобово. Навіть у нас по перехопленню є інформація, що докладає командир однієї з груп: у нас тут трьохсоті; каже: ну, ти знаєш що робити, якщо не зробиш, то я тебе... Ось вони їх самі утилізують, щоб не виносити, не докладати зусиль для того, щоб надати допомогу. Це все рано чи пізно все одно воно відображається на моральному стані їхніх бійців. Бачите, що у них там вже твориться і вже Башкортостан піднявся, я думаю, це справа часу", - резюмував він.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, Авдіївка втратила свою важливість для російської армії. Він додає, що значення міста для російського військово-політичного командування є суто політичним.

Також офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія готується до відновлення наступальних дій поблизу Авдіївки, накопичуючи сили та засоби в окупованих Донецьку та Макіївці.

Останні три місяці ЗСУ утримують свої позиції в Авдіївці, не зважаючи на тиск ворожих сил. Українські військові не покинуть місто, оскільки його втрата потребуватиме значних зусиль для повернення під контроль України.

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війна в Україні Авдіївка
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