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Можуть почати штурм 2 міст: полковник ЗСУ назвав напрямок нового наступу Росії

Юрій Берендій
15 січня 2024, 14:06
Аналітик зазначає, що мета нового наступу росіян полягає в захопленні двох стратегічних міст в Харківській області для покращення власної логістики.
Можуть почати штурм 2 міст: полковник ЗСУ назвав напрямок нового наступу Росії
Полковник запасу ЗСУ назвав напрямок нового наступу Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У західних ЗМІ з'явилося кілька публікацій про наступ росіян на Харківську область. Однак за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, журналісти мали на увазі наступальні дії на східному березі річки Оскіл та намір російських окупантів захопити стратегічні міста Куп'янськ-Вузловий і Куп'янськ. Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

"Останні півтора року росіяни намагаються повернутися в ці два населені пункти. Особливо їм потрібен Куп'янськ-Вузловий, щоб перекидати військові вантажі з Валуйок. Від Валуйок, паралельно до річки Оскіл, через Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий (з півночі на південь), йде пряма залізниця. Там вузька смуга, частина Харківської області, яка межує з Луганщиною. (До звільнення Силами оборони України Куп'янська та Куп'янська-Вузлового росіяни використовували цю залізницю для постачання свого угруповання в окупованій частині Луганської області, - ред.)", - зазначає експерт.

За словами військового аналітика, росіяни посилили обстріли Харкова для того, щоб викликати вогонь у відповідь.

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"Свого часу вони підривали будинки своїх же громадян, щоб повісити це на чеченців, привести Путіна до влади і розв'язати другу Чеченську війну. Тоді один з епізодів, пов'язаних із цією історією, назвали "рязанський цукор", а те, що відбувається зараз - "бєлгородський цукор", - робить висновок Світан.

Він також зазначив, що росіяни майже два роки обстрілюють Харків із Бєлгородської області, і тільки зараз, в останні кілька тижнів, наші генерали ухвалили рішення завдавати удари у відповідь усіма засобами ураження, які ми можемо використовувати для знищення їхніх пускових установок.

"Ось цей другий рік росіяни обстрілюють Харків переважно із зенітних ракетних комплексів С-300. Такі ЗРК застосовуються в балістичному режимі: вони виводять з ладу інфраструктуру міста і вбивають наших громадян, харків'ян. Знищити ракету С-300 у повітрі практично неможливо. Підлітний час становить 40 секунд, швидкість - понад 3 махи. Перехопити її дуже складно - можна лише знищувати самі пускові установки", - вказує аналітик.

Він додав, що для того, щоб вибити установки С-300, потрібно бити по їхньому місцю розташування - вони розташовані за Бєлгородом у районі аеродрому.

"По-іншому ми діяти не можемо, тому що загинуло занадто багато харків'ян. У принципі, нам потрібно було відразу, щойно вони почали бити по Харкову, завдавати ударів по території Росії для знищення ЗРК. Однак у нас не вистачає сил і засобів для таких дій", - наголошує Світан.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вказує, що російські засоби вогневого ураження здатні завдавати ударів на дальності до 100 кілометрів, а нам на такій відстані бити практично нічим.

"Ми можемо діставати їхні об'єкти в РФ тільки, наприклад, Ольхою або безпілотниками. Озброєння країн НАТО нам забороняють застосовувати по російській території. Тому ми тут зв'язані по руках і ногах: можемо бити по Росії тільки тією зброєю, яку виробляємо самі. Загалом, я думаю, що найближчим часом будуть серйозні відповідні атаки по пускових установках на території Росії. Мета - знищити їх і убезпечити харків'ян від ударів", - резюмує Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза наступу росіян на Харків

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 січня журналісти видання The Telegraph опублікували матеріал, в якому повідомлялося, що російські окупанти готуються до наступу в районі Куп'янська.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, коментуючи загрозу наступу на Харків, закликали не піддаватися паніці. Розвідники повідомили, що вони відстежують ситуацію на кордоні.

За словами представника ЗСУ Володимира Фітьо, війська Росії штурмують Куп'янський напрямок з жовтня. Незважаючи на щоденні атаки, ворог не досяг успіху.

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