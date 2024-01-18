Ворог змінив тактику і почав наступ по всьому фронту: в ЗСУ назвали напрямок

В ЗСУ відзначили значне зростання активності російських окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Російські війська збільшили активність по всьому фронту / Колаж Главред, фото: mil.ru, 22 окрема механізована бригада

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" окупаційні війська Росії активізувалися, вони розпочали наступальні операції по всій лінії фронту. Водночас, Сили оборони України продовжують тримати оборону на цьому напрямку та за можливості переходять у контрнаступ. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Бачимо, що по всій лінії фронту в ОСУВ "Хортиця" ворог активізувався, ворог наступає. Наші захисники в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій, покращують тактичне становище, беруть полонених", - вказує Володимир Фітьо.

Він зауважив, що наразі окупаційним військам не вдається досягти значних успіхів.

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Крім того, він додав, що протягом останньої доби на цьому напрямку бойових дій українські сили відбили 27 атак ворога. За його словами, російські війська здійснили чотири авіаційні удари та використали 54 дрони-камікадзе.

"Така велика кількість БПЛА не є властивою для цієї ділянки фронту, де за добу окупанти запускають переважно до 30 дронів", – підкреслив Володимир Фітьо.

Він повідомив, що протягом доби Збройні сили України на Лимано-Куп'янському напрямку знищили 196 окупантів, 79 одиниць військової техніки, включаючи 6 танків, 10 бойових машин піхоти та 2 бронетранспортери.

"Така кількість знищенної техніки свідчить про те, що окупанти її активно використовують для підтримки свого наступу. Проте наші захисники успішно її знищують", - зазначив Фітьо.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються знову захопити Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі Харківської області. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що є можливість повторної спроби наступу на Харків.

Журналіст Bild Юліан Репке, посилаючись на свої джерела в розвідці Німеччини, повідомив, що російські війська до кінця 2026 року "хочуть" захопити Запоріжжя, Дніпро і Харків. Він також зазначив, що до кінця 2024 року російські війська "мають намір" вийти на річку Оскол у Харківській області і продовжити наступ на схід.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на питання про загрози захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя, зауваживши, що така аналітична інформація не є його компетенцією. Він зазначив, що над цими питаннями працюють інші особи.

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