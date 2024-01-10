Чи загрожує Харкову наступ Росії: ЦПД пояснив, у чому абстурдність ідеї росіян

Російські війська у не мають можливості провести широкомасштабну операцію в Харківській області.

https://glavred.net/ukraine/harkovu-ne-grozit-nastuplenie-rf-cpd-obyasnil-v-chem-absturdnost-idei-rossiyan-10532225.html Посилання скопійоване

РФ не може провести операцію із захоплення значної території біля Харкова / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Заяви кремлівських посадовців про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів не відповідають реальності. Повідомлення про наступ росіян в Харківській області є пропагандою ворога. Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

"Всі заяви про наступ на Харків носять пропагандистський характер. Ворог обстрілює Харків, прикриваючись жителями Бєлгорода, бо робить це з локацій з-за меж міста, яке слугує живим щитом", - зазначили в повідомленні.

9 січня прессекретар президента РФ Пєсков заявив, що російські війська "вживатимуть заходів, щоб захистити Бєлгород від українських обстрілів". Російські пропагандисти почали просувати ідею широкомасштабної операції окупантів на Харківському напрямку для створення 15-кілометрової "буферної зони". За даними Центру протидії дезінформації, ця заява є частиною російської пропаганди.

відео дня

У повідомленні наголошується, що російські війська у найближчій перспективі не мають можливості провести широкомасштабну операцію в Харківській області. Також тривалі спроби окупантів захопити селище Синьківка, що знаходиться на північ від Куп’янська, демонструють невдачі російських військ у досягненні своїх цілей.

Наразі Куп'янський напрямок й надалі залишатиметься гарячою зоною. При цьому Росія продовжує спроби захоплення міста та не відмовилась від своїх загарбницьких намірів. Однак Силам оборони вдається стримувати ворога, пояснюють у ЦПД.

Наступ на Харків

Нагадаємо, 4 січня видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому журналісти попереджають, що 15 січня Росія може розпочати новий наступ біля Харкова.

Після цього очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що окупанти активізувалися в районі Куп'янська-Вузлового, Синьківки, Іванівки та Петропавлівки. Російські окупанти намагаються повернути контроль над Куп'янськом, у свою чергу це може вказувати на нову спробу наступу на Харків.

Також полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що чисельність росіян біля кордону з Україною недостатня для нового наступу на Харків. Він підкреслив, що частина окупантів розосереджена вздовж кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.