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ЗСУ захопили новітню російську портативну систему зв'язку "Ауріга-1.2 В"

2 квітня 2022, 17:29

Нашим захисникам вдалося отримати й іншу техніку.

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ЗСУ захопили новітню російську портативну систему зв'язку" Ауріга-1.2 в " / facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні Сили України захопили рідкісний трофей - нову російську портативну систему супутникового зв'язку "Ауріга-1.2 В".

Новиною і фотографіями цієї установки, а також іншої трофейної військової техніки, поділився Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Розроблена в 2014 році новітня для Росії система забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок між підрозділами", – розповіли в Генеральному штабі.

"Ауріга-1.2 В" схожа на якусь портативну супутникову тарілку, яку можна встановити на місцевості.

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"Ауріга-1.2 в" / facebook.com/GeneralStaff.ua

Вона має конструкцію трансформера, працює автономно і розгортається через 10 хвилин однією людиною. Установка дозволяє підключитися до закритих каналів відеозв'язку на високогір'ї і при будь-яких погодних умовах.

Відомо, що "Ауріга-1.2 В" стоїть на озброєнні армії РФ з 2014 року. Її помічали на окупованих територіях Донбас.

У 2016 році ця система була виявлена на службі у російських військових в Сирії.

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Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

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