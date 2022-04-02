ЗСУ захопили новітню російську портативну систему зв'язку "Ауріга-1.2 В"

Нашим захисникам вдалося отримати й іншу техніку.
Збройні Сили України захопили рідкісний трофей - нову російську портативну систему супутникового зв'язку "Ауріга-1.2 В".
Новиною і фотографіями цієї установки, а також іншої трофейної військової техніки, поділився Генштаб ЗСУ в Facebook.
"Розроблена в 2014 році новітня для Росії система забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок між підрозділами", – розповіли в Генеральному штабі.
"Ауріга-1.2 В" схожа на якусь портативну супутникову тарілку, яку можна встановити на місцевості.
Вона має конструкцію трансформера, працює автономно і розгортається через 10 хвилин однією людиною. Установка дозволяє підключитися до закритих каналів відеозв'язку на високогір'ї і при будь-яких погодних умовах.
Відомо, що "Ауріга-1.2 В" стоїть на озброєнні армії РФ з 2014 року. Її помічали на окупованих територіях Донбас.
У 2016 році ця система була виявлена на службі у російських військових в Сирії.
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