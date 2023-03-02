Вночі РФ вдарила по Запоріжжю: зруйнована житлова п'ятиповерхівка, люди знаходяться під завалами

За попередньою інформацією, загинули дві людини, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Війська РФ обстріляли Запоріжжя, зруйновано багатоповерховий будинок / Фото t.me/kurtievofficial

Вночі 2 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. В результаті практично повністю зруйнований 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами.

За попередньою інформацією, загинули дві людини, повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста постраждав багатоповерховий житловий будинок. Детальна інформація поки уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок удару РФ зруйновано п'ятиповерхівку / Фото t.me/kurtievofficial

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя / Фото t.me/kurtievofficial

На місці події вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту. Проходить евакуація постраждалих людей.

У Запоріжжі розгорнуті пункти допомоги постраждалим / Фото t.me/kurtievofficial

Повна інформація про наслідки російської атаки встановлюються.

За даними ДСНС, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано поверхи з першого по п'ятий 5-поверхового житлового будинку в межах одного під'їзду.

Станом на 06:30 врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду. Вилучено з-під завалів тіла двох людей.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомляв Главред, 14 січня Росія запустила по Україні десятки ракет, одна з них влучила у житловий будинок в Дніпрі.

У британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для завдання високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будівлю української ракети ППО.

1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку центрі Краматорська з використанням "Іскандера". Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, один з них повністю зруйновано. Внаслідок обстрілу три людини загинули, ще 20 — отримали поранення.

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