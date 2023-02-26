'Випробовування психіки': Гуменюк розповіла про нову тактику нанесення ракетних ударів по Україні

Наразі Сили оборони не спостерігають жодного ракетоносія у Чорному морі, але це не говорить про те, що росіяни не збираються атакувати.

Гуменюк розповіла про нову тактику нанесення ракетних ударів по Україні / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська змінили тактику нанесення ракетних ударів по мирних містах України. Тепер загарбники намагаються змусити українців розслабитись, а потім неочікувано здійснити підступну атаку. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми вбачаємо зміну тактики ворога щодо довгого очікування такої ракетної атаки. Ми говорили про 23-24 лютого, як відповідні дати. Цілком ймовірна тактика, коли постійне розхитування нервової системи, як то кажуть, і випробовування психіки може спричинити розслаблення, і тоді відбудеться ракетний удар", - зазначила Гуменюк.

За її словами, наразі Сили оборони не спостерігають жодного ракетоносія у Чорному морі, але це не говорить про те, що росіяни не збираються атакувати. Гуменюк нагадала, що для виходу на бойову позицію ракетоносію достатньо кількох годин – від двох до трьох.

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За словами керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня, через штормову погоду ускладнена бойова робота російських кораблів. Також вона розповіла, що спостерігаються "якісь відповідні нюанси їхнього переспорядження".

"Ми спостерігали, що минулої доби у зв’язку з активністю авіації вони вивели один ракетоносій – фрегат з вісьмома Калібрами перебував на службі, але повітряні тривоги більше були пояснені активністю розвідувальної авіації. Атака, найімовірніше, не передбачалася", - розповіла Гуменюк.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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