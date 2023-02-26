УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Випробовування психіки": Гуменюк розповіла про нову тактику нанесення ракетних ударів по Україні

26 лютого 2023, 17:44
Наразі Сили оборони не спостерігають жодного ракетоносія у Чорному морі, але це не говорить про те, що росіяни не збираються атакувати.
'Випробовування психіки': Гуменюк розповіла про нову тактику нанесення ракетних ударів по Україні
Гуменюк розповіла про нову тактику нанесення ракетних ударів по Україні / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська змінили тактику нанесення ракетних ударів по мирних містах України. Тепер загарбники намагаються змусити українців розслабитись, а потім неочікувано здійснити підступну атаку. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми вбачаємо зміну тактики ворога щодо довгого очікування такої ракетної атаки. Ми говорили про 23-24 лютого, як відповідні дати. Цілком ймовірна тактика, коли постійне розхитування нервової системи, як то кажуть, і випробовування психіки може спричинити розслаблення, і тоді відбудеться ракетний удар", - зазначила Гуменюк.

За її словами, наразі Сили оборони не спостерігають жодного ракетоносія у Чорному морі, але це не говорить про те, що росіяни не збираються атакувати. Гуменюк нагадала, що для виходу на бойову позицію ракетоносію достатньо кількох годин – від двох до трьох.

відео дня

За словами керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня, через штормову погоду ускладнена бойова робота російських кораблів. Також вона розповіла, що спостерігаються "якісь відповідні нюанси їхнього переспорядження".

"Ми спостерігали, що минулої доби у зв’язку з активністю авіації вони вивели один ракетоносій – фрегат з вісьмома Калібрами перебував на службі, але повітряні тривоги більше були пояснені активністю розвідувальної авіації. Атака, найімовірніше, не передбачалася", - розповіла Гуменюк.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Дивіться відео ТСН - експерт з авіації показав ракети, якими РФ лупить по Україні

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:52

"За добу 500 убитих росіян": Резніков розповів про масштабні втрати Росії в Бахмуті

17:44

"Випробовування психіки": Гуменюк розповіла про нову тактику нанесення ракетних ударів по УкраїніВідео

17:42

"Україна отримує все необхідне": у Байдена пояснили ситуацію з винищувачами F-16Відео

17:12

Як покарати кішку, щоб вона зрозуміла: не буде мстити, а буде слухатисяВідео

16:59

Путін запустив розпад Росії і вже не контролює Кадирова з Пригожиним - ДаніловВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:56

Меган Маркл готує "брудний" сюрприз на коронації Чарльза IIIВідео

16:44

Ексучасниця гурту ВІА Гра розповіла про гучну сварку з Вірою БрежнєвоюВідео

16:40

"Нас спочатку лякали": Данілов розповів, чому українців не попередили про повномасштабну війнуВідео

16:38

Як підтвердити стаж, якщо трудова залишилася в окупації: пояснення чиновниківВідео

Реклама
16:02

Зірка "Кріпосної" Денисенко зворушливо привітала чоловіка-бійця ЗСУВідео

15:52

У Бахмуті прикордонники в ближньому бою знищили цілу "пачку" окупантів-штурмовиківВідео

15:48

"Це епіцентр удару ворога": Череватий розповів про напружену ситуацію на сході УкраїниВідео

15:40

Які імена приносять гроші: 3 чоловічих імені, які приречені на достаток

15:28

Тука пояснив, яка зброя від НАТО потрібна ЗСУ для успіху в бояхВідео

15:22

Меню на Великий піст: що не можна їсти в перший тиждень з 27 лютого по 5 березня - смачні рецептиВідео

15:19

Зірка серіалу Папаньки розлучається з чоловікомВідео

14:31

"Це база, Ілон": у Зеленського відповіли Маску, який зганьбився заявою про Майдан

14:07

Любовний гороскоп на тиждень 27 лютого - 5 березня: Козерогу - можливості, Левам - романтикаВідео

13:59

"Навіть у найближчі 100 років": ніякого примирення з Росією не буде - ШмигальВідео

13:26

Від F-16 до потужних ракет: Зеленський передасть США новий список зброї для перемоги

Реклама
13:22

Зовсім інша людина: зірку фільму "серцеїдки" не впізнали без макіяжу і фільтрів

13:22

Жіночий гороскоп на тиждень 27 лютого - 5 березня: Рибам - випробування, Козерогам - знаки доліВідео

13:21

Підвищення пенсій у 2023 році: у Мінсоцполітики пояснили, чому індексація буде не більше 1500 грнВідео

13:04

Гороскоп на завтра 27 лютого 2023: Рибам - нові знайомства, Дівам - перевірка на стійкістьВідео

12:54

Нові снігопади в Україні: синоптики попередили про сильні "морози" у березніВідео

12:42

Бред Пітт в Парижі з'явився на публіці з коханою, яка молодша за нього на 30 роківВідео

12:32

"Путін – недоговороздатний": Пекін різко відвертається від РФ — Жданов

12:23

Мадонна "вийшла в тираж": від 64-річної співачки втік бойфренд в три рази молодший за неїВідео

12:13

Багато хто не чув про такий рецепт: ульотна скумбрія Мурманське сало - швидкий рецептВідео

11:33

Фінансовий експерт пояснив, як буде скакати курс долара навесніВідео

11:31

ЗСУ "покришили" морпіхів РФ під Вугледаром: від частин окупантів залишилися купи техніки

11:23

Навіщо перед сном кидають часник в унітаз: дивовижний фокус, який приведе у захватВідео

11:09

Масові удари, великі втрати і захоплення міст: йде вирішальний місяць для України - гороскопВідео

10:51

"Будуть московити й уральці": Путін несподівано заговорив про розвал РФ

10:41

"Патріотичний цинізм": Скрипка жорстко вилаяв Потапа з Дорофєєвою через українські пісніВідео

10:16

Навіщо в Прощену неділю відкривати всі вікна в будинку: прикмети на 26 лютого і що не можна робитиВідео

10:09

Розвідка РФ на Запоріжжі закінчилася бійнею: ЗСУ ліквідували 120 росіян — ISW

09:49

Диявол символізує ворога: екстрасенс попередив про складну ситуацію на фронтіВідео

09:23

Маск влип у скандал: назвав Революцію Гідності "переворотом"

09:04

Отримати від ООН допомогу 6,6 тисячі грн: хто з українців має правоВідео

Реклама
08:28

Імовірність участі НАТО у війні: Тука пояснив, у чому підступ

08:20

Путін - ледачий сибарит, затяжної війни не будеПогляд

07:50

Шеф ЦРУ попередив: Китай готує план перекидання у РФ партії летальної зброї

07:44

Чому не можна викидати котячий вус: таємна магія потужної аури

07:06

ЗСУ підуть у контрнаступ навесні: у ГУР назвали напрямки та цілі

06:20

Якщо найближчими днями не вдарять по Україні, турбуватися слід молдаванамПогляд

04:45

"У РФ немає політика, який вивів би окупантів з України": ми маємо єдиний спосіб завершити війну – ТукаВідео

03:40

"Не треба недооцінювати ворога": Тука здивував подробицями про російські важелі впливуВідео

03:03

"Потрібно лікувати алкоголізм!": Волочкова розставила ноги для своїх ненависниківВідео

02:30

"Виглядає не дуже добре": експерти розповіли, що відомо про "невиліковну хворобу" Путіна

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти