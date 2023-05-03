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Вночі в Києві гриміли вибухи, РФ атакувала столицю дронами: що відомо

Анна Ярославська
3 травня 2023, 06:39 оновлено 3 травня, 07:52
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За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці були виявлені та збиті всі ворожі цілі.
Дим, дрони-камікадзе Шахед
Окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

У ніч на середу, 3 травня, у Києві лунали вибухи. Окупанти атакували столицю України іранськими дронами Shahed. Ця була вже третя атака за останні шість днів. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами. Звичайною і незмінною залишається і тактика противника - з настанням темного часу доби країна-терорист запустила свої боражуючі боєприпаси за різними напрямками", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці були виявлені та збиті всі ворожі цілі.

відео дня

Обійшлося без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється.

Скріншот повідомлення КГВА

Крім того, в ніч на 3 травня в Дніпрі та Запоріжжі також прогриміли вибухи. В областях була оголошена повітряна тривога. Голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук натякнув на роботу ППО.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що минулої ночі захисники неба з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім дронів.

"Але один Shahed-136 все ж таки досяг мети. У Дніпрі пошкоджено адмінбудівництво. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Жителі міста не постраждали. На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються", - повідомив він у Телеграм.

Вночі в Києві гриміли вибухи, РФ атакувала столицю дронами: що відомо

Як пізніше повідомили у Повітряних силах України, минулої ночі над Україною було знищено 21 ворожий Шахед.

Вночі в Києві гриміли вибухи, РФ атакувала столицю дронами: що відомо
Впродовж ночі сили ПВО знищили 21 ворожий дрон

Повітряні атаки окупантів на Україну

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що зафіксовано політ цілей у напрямку: Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Київської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Черкаської областей.

Рано вранці 28 квітня в Києві пролунала серія вибухів. Раніше по всій Україні була оголошена повітряна тривога. У столиці працювали сили ППО. Як повідомили в КМВА, в Києві збили 11 російських ракет і два безпілотники.

Вночі 21 квітня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Країна-агресор РФ атакувала нашу країну дронами-камікадзе. Повідомлялося про серію вибухів у Харкові, в Київській області працювали сили ППО, а в Полтавській області зафіксовано "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

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