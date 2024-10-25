Нічні вибухи в Києві: РФ атакувала дронами, через падіння уламків горіли дерева

Нічні тривоги у столиці тривали близько чотирьох годин.

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Це була п'ятнадцята повітряна атака на столицю за жовтень / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Повітряна тривога в столиці протягом ночі тривала близько 4 годин

Біля Києва було виявлено до 15 російських дронів

Уламки збитих безпілотників упали в Дарницькому районі

У ніч на 25 жовтня російські окупанти запустили по Києву ударні дрони - це була вже п'ятнадцята повітряна атака на столицю за цей місяць. У Києві та області двічі за ніч працювала протиповітряна оборона.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, армія РФ застосувала виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю.

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На столицю дрони заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій годині ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.

За цей час було виявлено та різними способами (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, які загрожували столиці України.

​Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

У Дарницькому районі міста через уламки збитих БПЛА загорілися дерева і трава. Пожежу оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 24 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами - це була чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на столицю з початку жовтня. Усі ворожі безпілотники були знешкоджені силами ППО.

Повітряна тривога в столиці протягом ночі оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 6 годин.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 24 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну 50-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 40 ворожих БпЛА.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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