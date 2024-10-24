РФ запустила по Україні півсотні дронів, знищено 40: куди поділися інші БПЛА

У ніч на 24 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну 50-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 40 ворожих БпЛА.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, з вечора 23 жовтня противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 з літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Брянської області та 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками невстановленого типу.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Станом на 8:30 було підтверджено, що збито 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.
Крім того, 7 російських безпілотників локально втрачено, один - у повітряному просторі України, ще два - повернулися в напрямку Росії та Білорусі.
Повідомляється також, що ворожі ракети не досягли своїх цілей.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
У ніч на 24 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами - це була чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на столицю з початку жовтня. Усі ворожі безпілотники були знешкоджені силами ППО.
Повітряна тривога в столиці протягом ночі оголошувалася тричі й сумарно тривала майже 6 годин.
Увечері 20 жовтня РФ також намагалася вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.
У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія влаштувала одну з наймасовіших дронових атак - РФ запустила по Україні 135 безпілотників, 80 із них збили сили ППО.
Бойова робота в повітряному просторі Києва велася понад 4,5 години. У місті обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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