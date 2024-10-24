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Київ атакували дрони РФ: що відомо про наслідки та скільки БПЛА збито

Анна Ярославська
24 жовтня 2024, 07:47
1923
Наразі в Київській області ще ведеться бойова робота проти решти БПЛА ворога.
Атака дронів
У Київській області ще триває робота сил ППО / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Коротко:

  • Повітряна тривога в столиці протягом ночі тривала майже 6 годин
  • Біля Києва було виявлено близько 10 російських дронів
  • Небезпека не минула - бойова робота сил ППО триває

У ніч на 24 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами - це була чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на столицю з початку жовтня. Усі ворожі безпілотники були знешкоджені силами ППО.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, місце запуску дронів - Курська область, а на столицю України безпілотники заходили переважно з північного та північно-східного напрямку.

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"Повітряна тривога в столиці протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено", - йдеться у повідомленні.

Київ атакували дрони РФ: що відомо про наслідки та скільки БПЛА збито
​Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Інформація про руйнування або постраждалих не надходила.

"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти БПЛА ворога. Тому не виключено оголошення повітряної тривоги в Києві", - додали в КМВА.

За даними моніторингових каналів, у Києві зафіксовано ще один ворожий БПЛА.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Увечері 20 жовтня російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

РФ намагалася вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

Уламки збитих дронів упали в трьох районах міста - Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.

Крім того, 20 жовтня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Зокрема поранення отримала 12-річна дівчинка.

Уранці 22 жовтня ворог ударив по житловому багатоквартирному будинку та об'єктах критичної інфраструктури в Сумах. Загинули три людини, зокрема одна дитина.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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