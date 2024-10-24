Київ атакували дрони РФ: що відомо про наслідки та скільки БПЛА збито

Коротко:
- Повітряна тривога в столиці протягом ночі тривала майже 6 годин
- Біля Києва було виявлено близько 10 російських дронів
- Небезпека не минула - бойова робота сил ППО триває
У ніч на 24 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами - це була чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на столицю з початку жовтня. Усі ворожі безпілотники були знешкоджені силами ППО.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, місце запуску дронів - Курська область, а на столицю України безпілотники заходили переважно з північного та північно-східного напрямку.
"Повітряна тривога в столиці протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено", - йдеться у повідомленні.
Інформація про руйнування або постраждалих не надходила.
"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти БПЛА ворога. Тому не виключено оголошення повітряної тривоги в Києві", - додали в КМВА.
За даними моніторингових каналів, у Києві зафіксовано ще один ворожий БПЛА.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Увечері 20 жовтня російські окупанти атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
РФ намагалася вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.
Уламки збитих дронів упали в трьох районах міста - Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.
Крім того, 20 жовтня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Зокрема поранення отримала 12-річна дівчинка.
Уранці 22 жовтня ворог ударив по житловому багатоквартирному будинку та об'єктах критичної інфраструктури в Сумах. Загинули три людини, зокрема одна дитина.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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