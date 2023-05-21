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У Харкові пролунали потужні вибухи: є постраждалі

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2023, 20:05 оновлено 21 травня, 20:22
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Момент пуску ракет, які вдарили по Харківській області, вдалося зафіксувати на фото.
вибухи в Харкові
У Харкові пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунали потужні вибухи. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!"- написав Синєгубов.

У Мережі повідомляється про мінімум два вибухи в місті. Також з'явилося відео, на якому чути гучний сигнал повітряної тривоги і потужний вибух.

відео дня

Дивіться відео про те, які вибухи пролунали в Харкові:

вибухи в Харкові
У Харкові пролунали вибухи / фото: скріншот

Варто відзначити, що в російських Telegram-каналах почали поширювати фото, на яких зафіксовано момент пусків ворожих ракет з території Брянської області.

обстріл Харкова
У Харкові пролунали вибухи / фото: Telegram
обстріл Харкова
У Харкові пролунали вибухи / фото: Telegram

Пізніше Синєгубов розповів про те, що російські окупанти вдарили по селу Циркуни Харківського району. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з ЗРК С-300. Одна з ракет влучила в землю, інша ракета пошкодила приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу постраждалий чоловік, медики вже надають йому допомогу.

Ракетна атака Росії на Україну 18 травня

У ніч на 18 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні - випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

У Повітряних силах України повідомили, що з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак за різними напрямками.

"З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 і восьми Ту-95 випущені 22 крилатих ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі - 6 крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер" з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 29 крилатих ракет.

Також збиті 2 ударних БПЛА "Shahed-136/131" і два розвідувальних БПЛА.

Дивіться відео про те, як РФ атакує Україну ракетами:

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У Харкові пролунали потужні вибухи: є постраждалі

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