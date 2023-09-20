Нічна атака дронів: РФ вдарила по нафтопереробному заводу в Кременчуці

ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА, проте є і влучання. Спалахнула пожежа.

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Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Кременчуці - ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 20 вересня в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед". Як повідомив вранці в середу голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, окупанти обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод.

За його словами, ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА, проте є і влучання на території Кременчуцького НПЗ.

"Сталася пожежа. На місці працюють всі відповідні служби. Робота заводу тимчасово припинена", - написав Лунін у Telegram.

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Глава ОВА додав, що станом на даний момент інформації про постраждалих немає.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 20 вересня 2023 р. противник застосував ударні БПЛА типу "Shahed-136/131".

Всього зафіксовані пуски декількох ударних БПЛА (за попередніми даними, близько 24) з південно-східного і північного напрямків.

В результаті бойової роботи 17 "шахедів" знищено протиповітряною обороною за маршрутом прямування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

"На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод в Полтавській області, внаслідок чого робота підприємства тимчасово зупинена. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в Telegram.

Знищено 17 "шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Атака на Україну 19 вересня

Близько п'ятої години ранку 19 вересня російські окупанти атакували Львівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ВК "Захід" збили 15 з 18 дронів, сім з них - прямо в повітряному просторі Львівщини.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, було три влучання у промислові склади у Львові. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарна допомога благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

19 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області за час повітряної тривоги також пролунали вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в результаті влучання загорілася багатоповерхова будівля.

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