Нічна атака дронів: РФ вдарила по нафтопереробному заводу в Кременчуці

У ніч на 20 вересня в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед". Як повідомив вранці в середу голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, окупанти обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод.
За його словами, ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА, проте є і влучання на території Кременчуцького НПЗ.
"Сталася пожежа. На місці працюють всі відповідні служби. Робота заводу тимчасово припинена", - написав Лунін у Telegram.
Глава ОВА додав, що станом на даний момент інформації про постраждалих немає.
Що кажуть у Повітряних силах
У ніч на 20 вересня 2023 р. противник застосував ударні БПЛА типу "Shahed-136/131".
Всього зафіксовані пуски декількох ударних БПЛА (за попередніми даними, близько 24) з південно-східного і північного напрямків.
В результаті бойової роботи 17 "шахедів" знищено протиповітряною обороною за маршрутом прямування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
"На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод в Полтавській області, внаслідок чого робота підприємства тимчасово зупинена. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в Telegram.
Атака на Україну 19 вересня
Близько п'ятої години ранку 19 вересня російські окупанти атакували Львівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ВК "Захід" збили 15 з 18 дронів, сім з них - прямо в повітряному просторі Львівщини.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, було три влучання у промислові склади у Львові. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарна допомога благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.
19 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області за час повітряної тривоги також пролунали вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в результаті влучання загорілася багатоповерхова будівля.
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