Пожежу гасять досі: всі подробиці удару РФ по Львівщині

Близько п'ятої години ранку 19 вересня російські окупанти атакували Львівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ВК "Захід" збили 15 з 18 дронів, сім з них - прямо в повітряному просторі Львівщини.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, є три влучання в промислові склади у Львові. На складах - загоряння в чотирьох локаціях. Пожежу гасять досі.
На щастя, в результаті російської атаки обійшлося без жертв. Постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він знаходиться в стані середньої тяжкості.
Також на місці була жінка, госпіталізації вона не потребувала.
Дивіться відео - У ДСНС показали наслідки атаки на Львів:
В МВС уточнили, що в результаті падіння уламків є постраждалі. Пошкоджено 3 складські будівлі з подальшим загорянням на площі 9 тис. 450 м кв. Ліквідація пожежі триває.
Що кажуть у Повітряних силах
У ніч на 19 вересня 2023 року російські окупанти застосували ударні БПЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М, повідомили у Повітряних силах.
Всього зафіксовані пуски 30 ударних БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), а також одна балістична ракета Іскандер-М, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.
В результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування в південних, центральних і західних областях.
Також на східному напрямку знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Нічна атака на Кривий Ріг
У ніч на вівторок, 19 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, в результаті влучання загорілася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків.
Обійшлося без постраждалих.
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