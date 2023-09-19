Вночі РФ атакувала Кривий Ріг: гриміли вибухи, загорілася багатоповерхова будівля

У ніч на вівторок, 19 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто.
Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок влучання загорілася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що виникла пожежа на четвертому поверсі будівлі, яка не знаходиться в експлуатації. Вогонь ліквідували рятувальники.
"Атакували і Кривий Ріг. Вибито вікна в трьох багатоповерхових будинках. Обійшлося без постраждалих", — додав він.
Що кажуть у Повітряних силах
У ніч на 19 вересня 2023 року російські окупанти застосували ударні БПЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М, повідомили у Повітряних силах.
Всього зафіксовані пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), а також одна балістична ракета Іскандер-М, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.
В результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування в південних, центральних і західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Вибухи у Львові
У ніч на 19 вересня в Україні звучала повітряна тривога. У Львові прогриміли вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. У місті працювали сили ППО.
Голова Львівської ОДА Максим Козицький пізніше повідомив, що з-під завалів складу дістали дві людини - жінку і чоловіка.
Мер Львова Андрій Садовий пізніше уточнив, що відомо про одного постраждалого в результаті атаки. Це 26-річний чоловік.
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