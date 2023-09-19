Вночі РФ атакувала Кривий Ріг: гриміли вибухи, загорілася багатоповерхова будівля

Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Наслідки вибухів у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на вівторок, 19 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок влучання загорілася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків.

Наслідки вибухів у Кривому Розі / t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі РФ атакувала Кривий Ріг / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що виникла пожежа на четвертому поверсі будівлі, яка не знаходиться в експлуатації. Вогонь ліквідували рятувальники.

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"Атакували і Кривий Ріг. Вибито вікна в трьох багатоповерхових будинках. Обійшлося без постраждалих", — додав він.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 19 вересня 2023 року російські окупанти застосували ударні БПЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М, повідомили у Повітряних силах.

Всього зафіксовані пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), а також одна балістична ракета Іскандер-М, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування в південних, центральних і західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Знищено 27 "шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Вибухи у Львові

У ніч на 19 вересня в Україні звучала повітряна тривога. У Львові прогриміли вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. У місті працювали сили ППО.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький пізніше повідомив, що з-під завалів складу дістали дві людини - жінку і чоловіка.

Мер Львова Андрій Садовий пізніше уточнив, що відомо про одного постраждалого в результаті атаки. Це 26-річний чоловік.

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