За два тижні РФ запустила по Україні 234 дрони: експерт пояснив збільшення атак

Збільшення атаки дронів може бути пов'язано із тим, що Росія змогла розгорнути у себе виробництво, вважає Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/za-dva-tizhni-rf-zapustila-po-ukrajini-234-droni-ekspert-poyasniv-chomu-zrosli-ataki-10500697.html Посилання скопійоване

Коваленко розповів про збільшення атак дронами / колаж: Главред, фото: ОК "Південь", defence-ua.com, скріншот: відео

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що за перші два тижні вересня по території України було скоєно наліт 234-ох дронів-камікадзе.

Експерт у своєму Telegram-каналі поділився, що частота атак дронів по Україні зросла. Це може бути пов'язано із тим, що Росія змогла розгорнути у себе виробництво.

"Те, що Росія у себе розгорнула виробництво Shahed-136 в такій кількості, що вони можуть не "економити", я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Але, можу констатувати те, що така кількість атак на сьогоднішній день не рекордна", - наголосив Коваленко.

відео дня

Він додав, що рекорд нальотів Shahed-136 був встановлений у травні - 413. У червні було застосовано - 197, у липні - 246, у серпні - 167 дронів-камікадзе.

"Особливу увагу на себе звертає серпень. Не думаю, що зараз може йтися про масове виробництво, а скоріше про накопичення, у зв'язку з підготовкою до розриву зернової угоди", - пояснив експерт.

За словами Коваленка, лише за підсумками атак дронів до кінця вересня можна буде оцінювати те, чи має Росія потенціал.

"Але якщо між нальотами Shahed-136 найближчим часом почнуть виникати більш тривалі паузи, а кількість одиниць зменшуватися, то я цьому явищу не здивуюся", - додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали причину масштабної атаки дронів по Одещині. Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни не можуть змиритись, що навіть без зернової угоди, яку вони зірвали, Україна залишається потужним зернотрейдером.

РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків. Країна-агресорка Росія б’є безпілотниками переважно по портовій інфраструктурі на Одещині. Противник фактично щоночі вже завдає ударів "Shahed".

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.