Морський дрон вдарив біля ватерлінії: з'явилося фото Самума після потужної атаки

У Мережі опублікували фото російського ракетного корабля на повітряній подушці Самум після того, як в нього вдарили в Чорному морі експериментальним морським дроном Служби безпеки України Морський малюк.
Фото підбитого російського військового корабля опубліковано в Twitter Ukrainian Front.
Звернемо увагу, що після атаки морського дрона Самум, ймовірно, не в змозі самостійно пересуватися, тому його відводять в безпечне місце відразу два буксири.
"Фотографія буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці Самум, який був атакований українськими військово-морськими дронами", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що в районі корми російського ракетного корабля по правому борту проглядається місце пошкодження в районі ватерлінії, ймовірно отримане в результаті атаки морським дроном.
Відзначимо, що судячи з усього фото зроблено в акваторії захопленого окупантами РФ Севастополя.
Що відомо про ракетний корабель РФ Самум
Як зазначає видання Defence-ua, російський ракетний корабель Самум відноситься до проекту 1239, у Росії є лише два таких корабля — вони входять до складу Чорноморського флоту РФ.
У Росії заявляли, що ці кораблі на повітряній подушці є "есмінцями за рівнем вогневої потужності", хоча і мають габарити малих ракетних кораблів. Вони озброєні 8 пусковими установками під протикорабельні ракети П-270 "Москіт" і однією 76-мм артустановкою.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чорному морі підбито ракетний корабель РФ. Ракетний корабель РФ Самум був атакований недалеко від входу в Севастопольську бухту.
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