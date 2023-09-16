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Морський дрон вдарив біля ватерлінії: з'явилося фото Самума після потужної атаки

Олексій Тесля
16 вересня 2023, 12:59 оновлено 16 вересня, 13:56
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Після атаки морського дрона Самум відводять в безпечне місце відразу два буксири.
Самум
Корабель РФ Самум підбили в Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

У Мережі опублікували фото російського ракетного корабля на повітряній подушці Самум після того, як в нього вдарили в Чорному морі експериментальним морським дроном Служби безпеки України Морський малюк.

Фото підбитого російського військового корабля опубліковано в Twitter Ukrainian Front.

Звернемо увагу, що після атаки морського дрона Самум, ймовірно, не в змозі самостійно пересуватися, тому його відводять в безпечне місце відразу два буксири.

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"Фотографія буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці Самум, який був атакований українськими військово-морськими дронами", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що в районі корми російського ракетного корабля по правому борту проглядається місце пошкодження в районі ватерлінії, ймовірно отримане в результаті атаки морським дроном.

Відзначимо, що судячи з усього фото зроблено в акваторії захопленого окупантами РФ Севастополя.

Самум
Ракетний корабель Самум після атаки морськими дронами / @front_ukrainian

Що відомо про ракетний корабель РФ Самум

Як зазначає видання Defence-ua, російський ракетний корабель Самум відноситься до проекту 1239, у Росії є лише два таких корабля — вони входять до складу Чорноморського флоту РФ.

У Росії заявляли, що ці кораблі на повітряній подушці є "есмінцями за рівнем вогневої потужності", хоча і мають габарити малих ракетних кораблів. Вони озброєні 8 пусковими установками під протикорабельні ракети П-270 "Москіт" і однією 76-мм артустановкою.

Раніше в ПС розповіли, чим вдарили по кораблях ворога в Севастополі. У ЗС розповіли, чим вдарили по кораблях ворога в Севастополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чорному морі підбито ракетний корабель РФ. Ракетний корабель РФ Самум був атакований недалеко від входу в Севастопольську бухту.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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Севастополь Чорне море військовий корабель війна Росії та України
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