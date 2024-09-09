Буде ще нахабнішою: Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше, прогноз

Директор ЦПД Андрій Коваленко вважає, що Альянс сам спонукає Москву до таких дій через свою мляву позицію.

https://glavred.net/ukraine/bude-shche-nahabnishoyu-rosiya-atakuvatime-nato-dronami-vse-chastishe-prognoz-10595534.html Посилання скопійоване

Росія атакує країни Заходу безпілотниками / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Росія все частіше атакуватиме країни НАТО безпілотниками, вважає директор Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Агресорку до повторення дій спонукає млява реакція самого Альянсу, зауважив він.

"Схоже, що випадки зальоту російських БПЛА в повітряний простір країн НАТО почастішають. З огляду на мляву реакцію Альянсу, Росія використовуватиме ці інструменти", — прогнозує директор ЦПД. відео дня

Коваленко у цьому контексті назвав проблемою європейську бюрократію, яка затягує тривалими "розслідуваннями" вжиття заходів з протидії дронам.

"Велика проблема, що там триватимуть "розслідування", бюрократія спалюватиме час на це. Росія відкрито випробовує Захід і ставатиме все нахабнішою", - висловився експерт.

Кремль і надалі продовжуватиме використовувати слабкості Заходу - і припинить тільки тоді, коли отримає потужний удар, впевнений Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Атака дронів - останні новини про Україну і світ

Нагадаємо, 8 вересня, під час російського обстрілу України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед", один з російських дронів перетнув повітряний простір Румунії. Інформацію про це підтвердило Міністерство національної оборони Румунії.

Того ж дня у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

У НАТО назвали падіння російського безпілотника на території Латвії ненавмисним нападом. Речниця Альянсу заявила, що такі дії з боку росії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними".

До цього "Шахеди" (росіяни використовують цей маршрут під час атак на Україну) неодноразово порушували повітряний простір Білорусі. А останнього разу ударний дрон-камікадзе навіть розвалив склад у Гомелі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред