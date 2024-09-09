Буде ще нахабнішою: Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше, прогноз

Росія все частіше атакуватиме країни НАТО безпілотниками, вважає директор Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Агресорку до повторення дій спонукає млява реакція самого Альянсу, зауважив він.
"Схоже, що випадки зальоту російських БПЛА в повітряний простір країн НАТО почастішають. З огляду на мляву реакцію Альянсу, Росія використовуватиме ці інструменти", — прогнозує директор ЦПД.відео дня
Коваленко у цьому контексті назвав проблемою європейську бюрократію, яка затягує тривалими "розслідуваннями" вжиття заходів з протидії дронам.
"Велика проблема, що там триватимуть "розслідування", бюрократія спалюватиме час на це. Росія відкрито випробовує Захід і ставатиме все нахабнішою", - висловився експерт.
Кремль і надалі продовжуватиме використовувати слабкості Заходу - і припинить тільки тоді, коли отримає потужний удар, впевнений Коваленко.
Хто такий Андрій Коваленко
Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій
Атака дронів - останні новини про Україну і світ
Нагадаємо, 8 вересня, під час російського обстрілу України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед", один з російських дронів перетнув повітряний простір Румунії. Інформацію про це підтвердило Міністерство національної оборони Румунії.
Того ж дня у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
У НАТО назвали падіння російського безпілотника на території Латвії ненавмисним нападом. Речниця Альянсу заявила, що такі дії з боку росії є "безвідповідальними та потенційно небезпечними".
До цього "Шахеди" (росіяни використовують цей маршрут під час атак на Україну) неодноразово порушували повітряний простір Білорусі. А останнього разу ударний дрон-камікадзе навіть розвалив склад у Гомелі.
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