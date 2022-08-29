Миколаїв у вогні: окупанти ракетами луплять по місту, є жертви

Ракетний обстріл / УНІАН

У понеділок, 29 серпня, російські окупанти влаштували пекло в Миколаїві. Війська РФ ракетами обстріляли житлові квартали.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, у місті після оголошення повітряної тривоги чутні потужні вибухи.

"У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття", - написав Сенкевич.

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Варто відзначити, що повітряна тривога в Миколаєві і області була оголошена в 15:20. Відразу після цього в місті почалися вибухи.

"Тварі окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий і цивільні в будинках. Залишайтеся в укриттях. Журналістів прошу нічого не повідомляти - поспішати нікуди, перевіряйте очима інфу. Всі служби працюють", - написав у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби", - пізніше повідомив Олександр Сенкевич.

Ситуаці у Миколаїві

Зазначимо, в ніч на 25 серпня у Миколаєві були чутні звуки вибухів. Перед цим у ряді регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Ворог бив по місту із зенітно-ракетних комплексів С-300. За попередніми даними війська РФ випустили по Миколаєву не менше 10 ракет. Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 3 години ночі. Ракети по мирних жителях запускали з території тимчасово окупованої Херсонської області.

Очевидці відмітили, що в Миколаєві в період між 3 і 4 годинами ночі було чутно не менше 10 вибухів.

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