Вибухи в Харкові, Миколаєві та Одесі: вночі РФ ракетами атакувала міста України

Минулої ночі РФ завдала ракетного удару по кількох містах України / Фото УНІАН

Вночі 17 серпня прогриміли вибухи у кількох містах України - Харкові, Миколаєві та Одесі. Відомо, що в Одеській області є постраждалі внаслідок ракетного удару.

Вибухи в Харкові

У регіоні з 04:36 оголошена повітряна тривога, під час якої пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне і місцеві телеграми-канали.

За інформацією Харків Life, на територію Харкова та області впало 5 ворожих ракет.

Поки жодних офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи не надходило.

Вибухи в Миколаєві

У Миколаєві вночі 17 серпня також прозвучали гучні вибухи, їх було чутно в різних районах міста.

У всій області з 01:57 оголошена повітряна тривога, повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Пізніше він уточнив, що внаслідок обстрілу міста зафіксовані влучання в цивільні об'єкти, пошкоджено житлові будинки. Всі служби працюють на місцях ударів.

Вибухи в Одесі

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук написав у Telegram, що область була атакована ворожими ракетами. Повітряна тривога тривала в регіоні від 02:51 до 03:26.

"Дві ворожі ракети, за даними ОК Південь, викликали руйнування і пожежу на одній з баз відпочинку Одеської області й в декількох приватних будівлях неподалік", - повідомив він.

Поранення отримали три людини. Рятувальна операція триває.

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Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що країна-агресорка Росія може готувати масований ракетний удар на 24 серпня.

За його словами, зараз зменшилася інтенсивність ракетних ударів окупантів по Україні. Це може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

Раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що вибухи в Новофедорівці в окупованому Криму можуть стати таким собі символом перелому війні. Вони означають інший стратегічний формат військового протистояння між Україною та РФ надалі. Крім того, Кремль отримав чіткий сигнал, що Україна більше не прощатиме ударів по своїх територіях і наноситиме удари у відповідь.

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