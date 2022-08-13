Ворог атакував Миколаїв: ракета розірвалася прям біля житлового будинку

Росіяни в суботу ввечері, 13 серпня, завдали потужного ракетного удару по Миколаєву - мер розповів подробиці.
Увечері в суботу, 13 серпня, ворожі війська здійснили потужний обстріл Миколаєва. Поки відомо про одного постраждалого, повідомляє у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.
"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалася біля житлового будинку. З'ясовуємо наслідки. Зараз відомо про одного пораненого", - написав він.
Ситуація на півдні країни
Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг і Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.
В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.
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