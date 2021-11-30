Ні в якому разі не беріть голими руками: як зібрати ртуть, якщо розбився термометр

В першу чергу потрібно захистити органи дихання, адже випари ртуті дуже небезпечні.
Якщо у вас вдома розбився термометр, важливо якнайшвидше зібрати ртуть. Чим довше небезпечна речовина залишатиметься на поверхнях, куди вона потрапила, тим більше у вас в кімнаті збереться небезпечних для здоров’я ртутних парів. До того ж, в тепліших приміщеннях пари виділяються активніше.
Ртуть рідка і поводить себе досить підступно – її краплі можуть потрапити у щілини на підлозі, у ворсини килима чи закотитися під меблі. Тому збирати ртуть потрібно дуже уважно – щоб нічого не пропустити.
Як безпечно прибрати ртуть, якщо ви розбили термометр
1. Виведіть з приміщення усіх людей і тварин, відкрийте настіж вікна
Відкриті вікна допоможуть вивітрити пари ртуті. У зимовий період це ще й допоможе остудити повітря. Але не забудьте зачинити двері в інші приміщення, щоб протяг не розніс отруйні пари по всіх кімнатах вашого житла, зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
2. "Озбройтеся" для збору ртуті
Під час збору ртуті вашим захистом стануть марлева маска, змочена в розчині соди, і гумові рукавички. На ноги варто одягнути бахіли. Якщо ж їх немає, підійдуть і целофанові пакети.
3. Зберіть ртуть
Для цього краще використовувати спринцівку, а для дрібних кульок – щіточку і аркуш паперу. Щоб підняти найдрібніші часточки рідини, підійде скотч або лейкопластир. Якщо ж речовина закотилася у щілини, спробуйте дістати її звідти за допомогою ватних паличок.
Кульки потрібно скидати у банку зі спеціальним розчином – 2 г перманганату калію на 1 літр води. Якщо ви не можете приготувати розчин марганцівки, наберіть у банку принаймні воду. Після збирання ртуті банку потрібно поставити туди, де немає нагрівальних приладів чи прямого сонячного проміння.
Забороняється для збирання ртуті використовувати пилосос чи віник.
читайте такожУ школі Львова знайшли ртуть: метал з-під підлоги вилучали рятувальники4. Очистіть забруднене приміщення
Забруднені місця потрібно вимити одним із двох видів розчинів:
- мильно-содовим: 400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води.
- розчином перманганату калію: 20 грамів на 10 літрів води.
5. Здайте ртуть на утилізацію
Після того, як ви зібрали ртуть, її ні в якому разі не можна просто викинути у сміття, вилити на вулицю чи в унітаз! Банку з небезпечною речовиною потрібно передати фахівцям демеркуризаційного центру. Наприклад, у Києві для цього можна звернутися до Київської служби порятунку (КАРС).
Увага! Якщо ви розлили більше ртуті, ніж в одному термометрі, не намагайтеся зібрати небезпечну речовину самі. У такому разі виведіть усіх із приміщення, захистіть органи дихання, відчиніть настіж усі вікна і щільно закрийте двері в усі інші кімнати, швидко зберіть документи і найнеобхідніші речі. Також не забудьте вимкнути електрику та газ, загасити вогонь у грубах. Після того, як ви покинете приміщення, телефонуйте у рятувальну службу.
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