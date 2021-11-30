Ні в якому разі не беріть голими руками: як зібрати ртуть, якщо розбився термометр

Випари ртуті дуже небезпечні, тому речовину потрібно збирати обережно / tsn.ua

Якщо у вас вдома розбився термометр, важливо якнайшвидше зібрати ртуть. Чим довше небезпечна речовина залишатиметься на поверхнях, куди вона потрапила, тим більше у вас в кімнаті збереться небезпечних для здоров’я ртутних парів. До того ж, в тепліших приміщеннях пари виділяються активніше.

Ртуть рідка і поводить себе досить підступно – її краплі можуть потрапити у щілини на підлозі, у ворсини килима чи закотитися під меблі. Тому збирати ртуть потрібно дуже уважно – щоб нічого не пропустити.

Як безпечно прибрати ртуть, якщо ви розбили термометр

1. Виведіть з приміщення усіх людей і тварин, відкрийте настіж вікна

Відкриті вікна допоможуть вивітрити пари ртуті. У зимовий період це ще й допоможе остудити повітря. Але не забудьте зачинити двері в інші приміщення, щоб протяг не розніс отруйні пари по всіх кімнатах вашого житла, зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

2. "Озбройтеся" для збору ртуті

Під час збору ртуті вашим захистом стануть марлева маска, змочена в розчині соди, і гумові рукавички. На ноги варто одягнути бахіли. Якщо ж їх немає, підійдуть і целофанові пакети.

3. Зберіть ртуть

Для цього краще використовувати спринцівку, а для дрібних кульок – щіточку і аркуш паперу. Щоб підняти найдрібніші часточки рідини, підійде скотч або лейкопластир. Якщо ж речовина закотилася у щілини, спробуйте дістати її звідти за допомогою ватних паличок.

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Кульки потрібно скидати у банку зі спеціальним розчином – 2 г перманганату калію на 1 літр води. Якщо ви не можете приготувати розчин марганцівки, наберіть у банку принаймні воду. Після збирання ртуті банку потрібно поставити туди, де немає нагрівальних приладів чи прямого сонячного проміння.

Забороняється для збирання ртуті використовувати пилосос чи віник.

читайте також У школі Львова знайшли ртуть: метал з-під підлоги вилучали рятувальники4. Очистіть забруднене приміщення

Забруднені місця потрібно вимити одним із двох видів розчинів:

мильно-содовим: 400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води.

розчином перманганату калію: 20 грамів на 10 літрів води.

5. Здайте ртуть на утилізацію

Після того, як ви зібрали ртуть, її ні в якому разі не можна просто викинути у сміття, вилити на вулицю чи в унітаз! Банку з небезпечною речовиною потрібно передати фахівцям демеркуризаційного центру. Наприклад, у Києві для цього можна звернутися до Київської служби порятунку (КАРС).

Увага! Якщо ви розлили більше ртуті, ніж в одному термометрі, не намагайтеся зібрати небезпечну речовину самі. У такому разі виведіть усіх із приміщення, захистіть органи дихання, відчиніть настіж усі вікна і щільно закрийте двері в усі інші кімнати, швидко зберіть документи і найнеобхідніші речі. Також не забудьте вимкнути електрику та газ, загасити вогонь у грубах. Після того, як ви покинете приміщення, телефонуйте у рятувальну службу.

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